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Organska jaja dvaput štetnija za prirodu od klasičnih
Shutterstock | fast-stock shutterstock

Organska jaja dvaput štetnija za prirodu od klasičnih

16:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Prema navodima istraživača, globalna proizvodnja jaja je ključni pokretač ovih uticaja, s obzirom na to da se u prethodnih 50 godina proizvodnja učetvorostručila.

 

Proizvodnja organskih jaja iz slobodnog uzgoja dvostruko je štetnija po životnu sredinu od proizvodnje jaja od kokošaka koje se drže u kavezima, pokazala je nova britanska studija.

Prelazak na potpuno organski i slobodni uzgoj jaja povećava emisije ugljenika za 60 odsto, a površina zemljišta potrebna za držanje kokošaka je skoro dvostruko veća, navode istraživači sa Univerziteta u Oksfordu, prenosi Independent.

Proizvodnja isključivo organskih jaja iz slobodnog uzgoja dovela bi do emisija gasova staklene bašte u količini od 2.316.000 tona CO₂ dok bi proizvodnja jaja isključivo od kokošaka u kavezima emitovala oko 1.184.000 tona CO₂ godišnje.

Iako je organski slobodni uzgoj bolji za dobrobit životinja, potrebno je više kokošaka da bi se proizvela ista količina jaja jer su kokoške u kavezima efikasnije u nošenju jaja.

Organski slobodni uzgoj je takođe gori i po zagađenje vode i korišćenje zemljišta, upozoravaju istraživači.

Prema navodima istraživača, globalna proizvodnja jaja je ključni pokretač ovih uticaja, s obzirom na to da se u prethodnih 50 godina proizvodnja učetvorostručila.

Istraživači ukazuju da se uzgoj živine u kavezima povezuje sa manjim uticajem na životnu sredinu jer te koke troše manje hrane, a proizvode istu količinu jaja.

Proizvodnja hrane za živinu značajno doprinosi ekološkom otisku proizvodnje jaja i zato manja potrošnja hrane smanjuje ulazne resurse potrebne za proizvodnju jaja, a time i prateće emisije.

Studija je pokazala da je stopa smrtnosti kokošaka najveća u organskom uzgoju sa slobodnim kretanjem, a autori studije sugerišu da veća izloženost bolestima i povredama doprinosi visokoj stopi smrtnosti.

(Tanjug)

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