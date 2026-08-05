Podaci u Srbiji pokazuju da je problem izražen. Prema istraživanjima, čak 89 odsto srednjoškolaca je probalo neko alkoholno piće, dok se 42 odsto mladih barem jednom napilo. Stručnjaci upozoravaju da se prvo iskustvo sa alkoholom često javlja već oko 13. godine života, što povećava rizik od razvoja zavisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja u kasnijem periodu.

- Nažalost je sve veća prisutnost droge, kockanja i alkohola među mladima što zbog vršnjaka, što zbog trenda i to je jako veliki problem. Ali, naravno postoje deca koja biraju pravi put i uz pomoć roditelja i drugara svoj život provode bez konzumiranja alkohola, droge i ne kockaju se. Ako bismo morali da pravimo neku paralelu, opet je više primera uzorne dece u odnosu na onu koja koriste opijate, kaže za RINU Anđela Joknić iz Kancelarije za mlade u Čačku.

Kockanje je poslednjih godina postalo jedan od najbrže rastućih problema među mladima. Istraživanja pokazuju da je više od polovine mladih u Srbiji barem jednom učestvovalo u igrama na sreću, dok se značajan broj njih kladi više puta nedeljno. Posebno zabrinjava činjenica da se kockanje često povezuje sa konzumiranjem alkohola i psihoaktivnih supstanci, što dodatno povećava rizik od razvoja višestrukih zavisnosti i ozbiljnih psiholoških, socijalnih i finansijskih posledica.

- Razlozi zbog kojih mladi njačešće posežu za drogom, alkoholom i kockanjem su pre svega društvo. Jer, neko ko ne pije ili ne puši u pojedinim momentima može da se oseti da nije takoreći cool pred drugarima i zato to čini, iako možda i ne bi želeo. Takođe, veliki problem je taj što su kocakrnice otvorene u neposrednoj blizini mesta gde se mladi okupljaju, blizu škola i parkova. Jako im je dostupno i jako privlačno. Pomisao da se može zaraditi neki novac na brzaka , mladim osobama može biti primamljivo, ističe Joknić.

Upravo zbog toga, preventivne aktivnosti koje sprovode Kancelarija za mlade, obrazovne ustanove i druge institucije imaju veliki značaj. Kroz radionice, tribine, edukacije i razgovore sa stručnjacima mladi dobijaju priliku da se informišu o posledicama zavisnosti, razvijaju zdrave stilove života i nauče kako da prepoznaju rizične situacije. Sagovornici ističu da je najbolja prevencija otvorena komunikacija sa mladima i stvaranje okruženja u kojem će imati podršku da donose odgovorne i zdrave životne odluke.

- Kancelarija za mlade se trudi da kroz organizovanje brojnih radionica i edukacije ukaže mladima na štetne uticaje droge, alkohola, pušenja i kockanja. Trudimo se da i kroz neformalno druženje naše vršnjake usmeravamo da ne treba da posezaju za takvim opijatima i kockom. Sve međunardne dane obležavamo, Svetski dan protiv duvanskog dima obeležavamo sada verć tradicionalno, takođe dane borbe protiv droge i kockanja. Trudimo se da sve to obeležimo kroz edukativne radionice i konstruktivne razgovore sa našim vršnjacima, dodaje Joknić.

Ističe da roditelji problem mogu da prepoznaju tako što se dete promeni kako psihički, tako i fizički, zatim na nastavnicama je veliki zadatak. Jer mogu da vide da se ocene menjaju, da se menja ponašanje. Potom i drugari treba da reaguju ako primete promenu, da vršnjacima pruže podršku. Važno je i da sama mlada osoba na vreme shvati da ima problem.

- Da otkriju svojoj okolini sa kojim problemom se suočavaju. Najteže je kad smo sami u problemi, ukoliko nemaju kome da se obrate od svojih bliskih ljudi, onda su tu možda školski psiholozi. Ne bi trebalo tu da bude straha od diskriminacije. Dobro društvo je tu da može pozitivno da utiče na svakog pojedinca i jako je važno za celokupno stanje jednog adolescenta, kaže Anđela iz Kancelarije za mlade u Čačku.