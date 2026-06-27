Najlepša srpska tvrđava nastala je zbog dede Sulejmana Veličanstvenog: Legenda i danas živi u našem narodu, a najveći svetski vladari su harali tim prostorom

Dunav , aorta Evrope, bio je od krucijalne važnosti svakoj kulturi koja je ikad nastanjivala njegove obale ili se pak rađala na njima. Istorija je tekla svojim tokom, a reka svojim do Crnog mora, narodi su se smenjivali, nastajali, nestajali i ostavljali tragove. Tako je zabeleženo da je oblast oko današnjeg Velikog Gradišta , gde je Dunav širok više od četiri kilometra, bila naseljena još u praistoriji. Ramska tvrđava podignuta je malo kasnije, po nalogu sultana Bajazita II.

Ramska tvrđava izdigla se nad Dunavom krajem 15. veka, ali prostor na kojem stoji vrveo je od života još u davna vremena. Mnogi putopisci i hroničari verovali su da je staro utvrđenje pored kasnije sagrađenog Trajanovog kastruma Lederata nastala u isto vreme kad i Rim, koji su osnovali Romul i Rem. I nazivi se nekako uklapaju: Rim, Rem, Ram...

Možda, pak, sve ima veze sa starim gradom Haramom, koji se nalazio na suprotnoj obali? Ili sa hramom, kako su Kelti, koji su takođe živeli na ovom prostoru, zvali svetilišta, pa se početno slovo H kasnije "izgubilo u prevodu"?...

Jedino što je sigurno jeste istorijska činjenica da se Ram prvi put pominje 1128. godine, kao mesto gde su se sukobile Vizantija i Ugarska. Međutim, tvrđava koju danas poznajemo je – turskog porekla. Podignuta je 1483. po nalogu sultana Bajazita II, dede Sulejmana Veličanstvenog, u cilju zaštite od Mađara i osvajanja Panonske nizije. Uostalom, tuda je "proticala" prirodna granica – plavi Dunav, koji je razdvajao dva sukobljena sveta.