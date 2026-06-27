Ovako je Albert Ajnštajn govorio o Srbiji i našem narodu "Pije od rođenja pa do smrti, pa ipak su..."

Dve godine kasnije doći će opet u Novi Sad. Desanka Đurić Trbuhović opisuje:

"Imao je dugačku neurednu kosu, radostan i nasmejan, nosio je sina na ramenu po novosadskim ulicama. To je bunilo novosadsku sredinu, koja je cenila samo konvencionalan red i ustaljenu učtivost, od čega je on celom svojom pojavom odstupao, pa su ga nazvali 'onaj šašavi Marićev zet'... Studenti su se okupljali oko njegovog stola u kafani 'Eržebet Kiralji', gde je voleo da dolazi..."

Ajnštajn je ostavio Milevu neposredno pred izbijanje Prvog svetskog rata, a formalno su se razveli 1919. godine. U dogovoru o razvodu stajao je i Ajnštajnov pristanak da "Milevi da ceo novčani iznos kad jednom u budućnosti dobije Nobelovu nagradu"!