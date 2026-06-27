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Ovako je Albert Ajnštajn govorio o Srbiji i našem narodu "Pije od rođenja pa do smrti, pa ipak su..."
Wikimedia Commons

Ovako je Albert Ajnštajn govorio o Srbiji i našem narodu "Pije od rođenja pa do smrti, pa ipak su..."

20:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Albert Ajnštajn rođen je 14. marta 1879. godine. Godinama je bio u braku sa Milevom Marić, zbog koje je u nekoliko navrata posetio Srbiju, a ovo su njegovi utisci.

 

Albert Ajnštajn nekoliko puta je boravio u današnjoj Srbiji. Porodica Marić bila je veoma bogata, a postoji priča da su čuvene proračune radili tokom posete njihovom imanju u Kaću. U maju 1904. godine rodio im se sin, a u julu naredne godine sve troje došli su u mesto nedaleko od Novog Sada.

U knjizi o nesrećnoj sudbini Mileve Marić, pod naslovom "U senci Alberta Ajnštajna", Desanka Đurić Trbuhović opisala je tu posetu:

- U kući Marićevih su svečano dočekani i tu su povazdan dolazili rođaci i poznanici da pozdrave Milevu i vide njenog muža i sina. Albert se ponašao prirodno i ležerno, nosio je svog sina na leđima po Novom Sadu. Razgovori su bili živi, samo Milevina majka nije mogla da se sporazumeva sa zetom, jer nije govorila nijedan strani jezik...

Iste te godine Ajnštajnovi su na sedam dana došli u Beograd. Milevina prijateljica sa studija Helena Kaufler, rođena Bečlijka, tu je bila udata za inženjera Milivoja Savića. Savići su živeli na Vračaru, a svoje goste su vodili na jezero koje je postojalo u selu Kijevo kod Rakovice, gde su Milivoje i Albert voleli da veslaju.

Kažu da se Ajnštajnu veoma dopao Kalemegdan. On je voleo da priča viceve i mnogo se trudio da stvori sliku o sebi kao običnom i opuštenom čoveku.

Ostala je zapisana ova njegova izjava:

- Ja više ne verujem ni lekarima, ni medicini, ni bilo čemu, jer oni su protiv alkohola. Srbin pije od rođenja pa do smrti; kako se rodi, kako raste, kad putuje, kad se ženi, kad se sahranjuje, pa ipak su Srbi genijalna nacija. Ja ih tako cenim prema mojoj ženi...

Dve godine kasnije doći će opet u Novi Sad. Desanka Đurić Trbuhović opisuje:

"Imao je dugačku neurednu kosu, radostan i nasmejan, nosio je sina na ramenu po novosadskim ulicama. To je bunilo novosadsku sredinu, koja je cenila samo konvencionalan red i ustaljenu učtivost, od čega je on celom svojom pojavom odstupao, pa su ga nazvali 'onaj šašavi Marićev zet'... Studenti su se okupljali oko njegovog stola u kafani 'Eržebet Kiralji', gde je voleo da dolazi..."

Ajnštajn je ostavio Milevu neposredno pred izbijanje Prvog svetskog rata, a formalno su se razveli 1919. godine. U dogovoru o razvodu stajao je i Ajnštajnov pristanak da "Milevi da ceo novčani iznos kad jednom u budućnosti dobije Nobelovu nagradu"!

Dve godine kasnije održao je obećanje, a s razvodom su prestale njegove veze sa Srbijom.

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