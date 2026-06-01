Belmuž je jelo snažnog karaktera i skromnih sastojaka.
Pravi se od mladog (najčešće kravljeg ili ovčijeg) sira koji se, na blagoj vatri, pretapa dok ne postane svilenkast, a zatim se postepeno umešava kukuruzno brašno.
Tradicionalno se služi odmah, dok je toplo, uz kiselo mleko ili jogurt.
Sir zagrevajte na tihoj vatri u široj šerpi mešajući dok ne omekša i pusti masnoću.
Dodajte kukuruzno brašno u kiši i neprekidno mešajte drvenom kašikom.
Mešajte dok masa ne postane glatka i zrnca brašna nestanu pod kašikom (10–15 min).
Posolite po ukusu i poslužite vruće uz kiselo mleko ili jogurt.
Savet: Ako je sir manje mastan, ubacite kašiku kajmaka ili kašiku putera da se dobije puniji ukus.
