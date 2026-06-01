Belmuž je jelo snažnog karaktera i skromnih sastojaka.

Pravi se od mladog (najčešće kravljeg ili ovčijeg) sira koji se, na blagoj vatri, pretapa dok ne postane svilenkast, a zatim se postepeno umešava kukuruzno brašno.

Tradicionalno se služi odmah, dok je toplo, uz kiselo mleko ili jogurt.