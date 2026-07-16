Ako imate paprike u kući, a ne znate šta biste spremili za ručak, ovaj recept je pravi spas. Paprike punjene sirom iz rerne su jednostavno, brzo i ukusno jelo koje podseća na kuhinju naših baka. Bez mnogo komplikovanja i skupih namirnica, dobićete obrok koji miriše na leto i koji se odlično slaže uz jogurt, salatu ili domaći hleb.

Tajna je u sočnom nadevu od sira koji se tokom pečenja lagano topi i upija miris pečene paprike.

Sastojci:

8 većih paprika (babura ili šilja)

500 g mladog sira

2 jajeta

2 kašike kajmaka ili pavlake

malo soli (po ukusu)

malo bibera

2 kašike ulja

po želji malo peršuna

Priprema:

Paprike operite, odstranite peteljke i očistite ih od semenki.

U posudi pomešajte sir, jaja, pavlaku ili kajmak, malo soli i bibera dok ne dobijete kremastu smesu.

Napunite paprike nadevom, poređajte ih u podmazan pleh i odozgo ih premažite sa malo ulja.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25–30 minuta, dok paprike ne omekšaju, a sir dobije blagu zlatnu boju.