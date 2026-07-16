Ako imate paprike u kući, a ne znate šta biste spremili za ručak, ovaj recept je pravi spas. Paprike punjene sirom iz rerne su jednostavno, brzo i ukusno jelo koje podseća na kuhinju naših baka. Bez mnogo komplikovanja i skupih namirnica, dobićete obrok koji miriše na leto i koji se odlično slaže uz jogurt, salatu ili domaći hleb.
Tajna je u sočnom nadevu od sira koji se tokom pečenja lagano topi i upija miris pečene paprike.
Sastojci:
8 većih paprika (babura ili šilja)
500 g mladog sira
2 jajeta
2 kašike kajmaka ili pavlake
malo soli (po ukusu)
malo bibera
2 kašike ulja
po želji malo peršuna
Priprema:
Paprike operite, odstranite peteljke i očistite ih od semenki.
U posudi pomešajte sir, jaja, pavlaku ili kajmak, malo soli i bibera dok ne dobijete kremastu smesu.
Napunite paprike nadevom, poređajte ih u podmazan pleh i odozgo ih premažite sa malo ulja.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25–30 minuta, dok paprike ne omekšaju, a sir dobije blagu zlatnu boju.
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