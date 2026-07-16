Danas Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog mučenika Jakinta, koji je umro za Hrista.

Jednom kada car Trajan sa svima dvorjanima svečano prinošaše žrtve idolima, Jakint izostade od ove skverne svečanosti.

Zato bi optužen i pred cara na sud izveden.

Car ga savetovaše, da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima.

Ali Jakint osta tvrd kao dijamant, i reče caru - ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, Njemu se klanjam, i Njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog -

Po naredbi carevoj ništa mu ne davahu za jelo osim idolskih žrtvoprinosa.

No Jakint to ne hte jesti, i posle 8 dana umre u tamnici.

I videše tamničari dva svetla angela u tamnici: jedan pokrivaše telo mučenikovo svojom svetlom odećom, a drugi polagaše divan venac na glavu njegovu. I sva tamnica beše svetla i mirisna. Časno postrada mladi Jakint i večnom slavom uvenča se 108. godine.

Verovanje i običaj kažu da za spas duše, teranje bolesti, svi vernici sutra treba da izgovore molitvu:

Tropar (glas 4):

Mučenik Tvoj Gospode, Jakint, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.