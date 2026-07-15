Kada je reč o uzgoju krastavaca, većina ljudi razmišlja o redovnom zalivanju, prihrani i zaštiti od bolesti. Međutim, među iskusnim baštovanima već godinama kruži jedan neobičan trik koji ne zahteva skupa sredstva niti posebne preparate. Sve što vam je potrebno jeste malo običnog mleka.
Na prvi pogled zvuči neobično sipati mleko u baštu, ali mnogi ljubitelji povrtarstva tvrde da ono može da doprinese zdravijim biljkama i obilnijem rodu kada se pravilno koristi. Naravno, mleko nije zamena za đubrivo, ali može biti koristan dodatak nezi biljaka.
Zašto se mleko koristi u bašti?
Mleko sadrži kalcijum, proteine, aminokiseline i određene minerale koji mogu biti korisni za zemljište i biljke. Kada se razblaži vodom i primeni u umerenim količinama, ono podstiče aktivnost korisnih mikroorganizama u zemlji, koji pomažu razgradnju organske materije i održavanje plodnosti.
Krastavci posebno vole rastresito i hranljivo zemljište, pa ovakav dodatak može doprineti njihovom boljem razvoju.
Koje su prednosti ovog trika?
Kalcijum je važan za pravilan razvoj ćelijskih zidova biljke. Kada ga ima dovoljno, stabljike postaju čvršće, a listovi zdraviji i otporniji.
Mleko predstavlja hranu za određene korisne bakterije koje prirodno žive u zemlji. Njihov razvoj doprinosi boljoj strukturi zemljišta i lakšem usvajanju hranljivih materija.
Može doprineti zaštiti od pojedinih gljivičnih bolesti
Pojedini baštovani koriste razblaženo mleko ne samo za zalivanje zemlje, već i za prskanje listova, jer postoje istraživanja koja pokazuju da može pomoći u smanjenju pojave pepelnice kod određenih biljaka. Ipak, ovaj postupak ne može zameniti odgovarajuću zaštitu kada je infekcija već uznapredovala.
Podstiče bujniji rast
Biljke koje rastu u zdravom zemljištu lakše razvijaju korenov sistem, cvetove i plodove, pa mnogi baštovani upravo zbog toga svake godine ponavljaju ovaj trik.
Kako pravilno koristiti mleko?
Najvažnije je da se mleko nikada ne sipa nerazblaženo.
Idealna mera je:
- jedan deo mleka;
- tri do četiri dela vode.
Dobro promešajte i ovom mešavinom zalijte zemlju oko korena biljke, vodeći računa da ne preterujete.
Dovoljno je primeniti ovaj postupak jednom u dve do tri nedelje tokom perioda intenzivnog rasta.
Koje mleko je najbolje?
Može se koristiti obično kravlje mleko sa manjim procentom masti ili mleko kojem je istekao rok trajanja, pod uslovom da nije potpuno pokvareno i neprijatnog mirisa.
Punomasno mleko nije najbolji izbor jer veća količina masti može privući insekte i usporiti razgradnju u zemlji.
Na šta treba obratiti pažnju?
Iako je ovaj trik veoma popularan među baštovanima, važno je biti umeren. Prevelike količine mleka mogu izazvati neprijatan miris, privući insekte ili narušiti ravnotežu mikroorganizama u zemljištu.
Mleko takođe nije zamena za kvalitetan kompost, organsko đubrivo ili redovno zalivanje, već samo dodatna pomoć koja može doprineti zdravijem razvoju biljaka.
Pored ovog trika, krastavci će najbolje uspevati ako:
- imaju najmanje šest do osam sati sunčeve svetlosti dnevno;
- zalivaju se ujutru ili predveče, direktno pri korenu;
- zemljište ostane stalno blago vlažno;
- redovno se uklanjaju požuteli listovi;
- biljke rastu uz oslonac kako bi plodovi bili čistiji i zdraviji.
Kada se pravilna nega kombinuje sa jednostavnim trikovima poput povremenog zalivanja razblaženim mlekom, krastavci mogu biti snažniji, zdraviji i dati obilniji rod tokom cele sezone.
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