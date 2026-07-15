Kada je reč o uzgoju krastavaca, većina ljudi razmišlja o redovnom zalivanju, prihrani i zaštiti od bolesti. Međutim, među iskusnim baštovanima već godinama kruži jedan neobičan trik koji ne zahteva skupa sredstva niti posebne preparate. Sve što vam je potrebno jeste malo običnog mleka.

Na prvi pogled zvuči neobično sipati mleko u baštu, ali mnogi ljubitelji povrtarstva tvrde da ono može da doprinese zdravijim biljkama i obilnijem rodu kada se pravilno koristi. Naravno, mleko nije zamena za đubrivo, ali može biti koristan dodatak nezi biljaka.

Zašto se mleko koristi u bašti?

Mleko sadrži kalcijum, proteine, aminokiseline i određene minerale koji mogu biti korisni za zemljište i biljke. Kada se razblaži vodom i primeni u umerenim količinama, ono podstiče aktivnost korisnih mikroorganizama u zemlji, koji pomažu razgradnju organske materije i održavanje plodnosti.

Krastavci posebno vole rastresito i hranljivo zemljište, pa ovakav dodatak može doprineti njihovom boljem razvoju.

Koje su prednosti ovog trika?

Kalcijum je važan za pravilan razvoj ćelijskih zidova biljke. Kada ga ima dovoljno, stabljike postaju čvršće, a listovi zdraviji i otporniji.