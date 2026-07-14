Ono što je nekada predstavljalo sasvim običan deo svakodnevice u gotovo svakom domu širom bivše Jugoslavije, danas doživljava neočekivani povratak na velika vrata. Predmeti koji su decenijama stajali zaboravljeni na tavanima, u podrumima ili završavali na otpadu, danas privlače veliku pažnju kolekcionara, ljubitelja retro estetike i svih onih koji sa nostalgijom čuvaju uspomene na neka prošla vremena.
Sve izraženiji trend povratka vintidž stila, ali i rastuće interesovanje za dizajn iz perioda SFRJ, doveli su do toga da mnogi predmeti iz tog vremena danas dostižu iznenađujuće visoke cene. Ono što su generacije smatrale zastarelim i bezvrednim, sada se prodaje za desetine, pa čak i stotine evra.
Tu poslovnu priliku prepoznala je i Ljubljančanka Špela, koja je svoju dugogodišnju ljubav prema jugoslovenskom dizajnu spojila sa iskustvom u marketingu i pokrenula internet prodavnicu specijalizovanu za predmete iz perioda bivše Jugoslavije. Njena ponuda danas privlači kupce iz različitih delova Evrope, a interesovanje iz godine u godinu sve više raste.
Od goblena i lustera do telefona koji bude uspomene
Na policama njene prodavnice mogu se pronaći brojni predmeti koji kod mnogih bude sećanja na detinjstvo, porodična okupljanja i domove baka i deka.
Među najtraženijim artiklima nalaze se čuveni Bambi gobleni, koji su nekada krasili gotovo svaki dnevni boravak. Tu su i legendarni Iskrini fiksni telefoni u karakterističnim živim bojama, koji su decenijama bili neizostavan detalj u jugoslovenskim stanovima i kancelarijama.
Posebnu pažnju privlače i prepoznatljivi narandžasti lusteri iz nekadašnjeg Mebla, simbol jednog vremena i enterijerskog stila koji je danas ponovo postao moderan. Pored njih, kupci često traže i sitne detalje poput starih kućnih oznaka, tablica za vrata, ukrasnih predmeta, posuđa i drugih dekorativnih elemenata koji su nekada bili gotovo standard u domaćinstvima širom bivše države.
Ipak, među svim tim predmetima posebno mesto zauzimaju legendarne bele emajlirane šoljice sa tamnoplavim obrubom. Nekada su bile sastavni deo inventara hotela, motela, kafana, radničkih menzi, restorana u vozovima Jugoslovenskih železnica, ali i brojnih domaćinstava.
Danas upravo ove šoljice spadaju među najtraženije proizvode na tržištu jugoslovenskog vintidža, a kupci su spremni da izdvoje značajne sume novca kako bi ih ponovo imali u svojim domovima.
Nostalgija koja danas vredi stotine evra
Iako su mnogi ove predmete godinama doživljavali kao starudiju bez ikakve vrednosti, tržište je pokazalo sasvim suprotno.
Naime, pojedini setovi staklenih čaša iz perioda SFRJ danas mogu da dostignu cenu veću od 100 evra, naročito ukoliko su sačuvani u originalnom stanju ili se nalaze u originalnoj ambalaži. Manji primerci popularnih Bambi goblena neretko se prodaju za oko 60 evra, dok retki i dobro očuvani komadi nameštaja, rasvete ili dekoracije postižu još više cene.
Stručnjaci smatraju da rast interesovanja za jugoslovenski dizajn nije prolazni trend. Sve više mlađih generacija otkriva estetiku prošlih decenija, dok stariji kupci kroz ove predmete nastoje da sačuvaju uspomene na bezbrižne dane detinjstva i porodičnog života.
Upravo zbog toga tržište jugonostalgije poslednjih godina beleži stalan rast. Predmeti koji su nekada bili deo svakodnevnog života danas imaju status kolekcionarskih primeraka, a mnogi vlasnici tek sada shvataju da se na njihovim tavanima ili u podrumima možda kriju pravi mali dragulji.
Špelina priča pokazuje da nostalgija nije samo emocija, već može postati i veoma uspešan i profitabilan posao. Ono što je nekada bilo sasvim obično, danas predstavlja vredan deo kulturnog nasleđa i uspomena koje mnogi žele da sačuvaju.
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