Tu poslovnu priliku prepoznala je i Ljubljančanka Špela, koja je svoju dugogodišnju ljubav prema jugoslovenskom dizajnu spojila sa iskustvom u marketingu i pokrenula internet prodavnicu specijalizovanu za predmete iz perioda bivše Jugoslavije. Njena ponuda danas privlači kupce iz različitih delova Evrope, a interesovanje iz godine u godinu sve više raste.

Od goblena i lustera do telefona koji bude uspomene

Na policama njene prodavnice mogu se pronaći brojni predmeti koji kod mnogih bude sećanja na detinjstvo, porodična okupljanja i domove baka i deka.

Među najtraženijim artiklima nalaze se čuveni Bambi gobleni, koji su nekada krasili gotovo svaki dnevni boravak. Tu su i legendarni Iskrini fiksni telefoni u karakterističnim živim bojama, koji su decenijama bili neizostavan detalj u jugoslovenskim stanovima i kancelarijama.

Posebnu pažnju privlače i prepoznatljivi narandžasti lusteri iz nekadašnjeg Mebla, simbol jednog vremena i enterijerskog stila koji je danas ponovo postao moderan. Pored njih, kupci često traže i sitne detalje poput starih kućnih oznaka, tablica za vrata, ukrasnih predmeta, posuđa i drugih dekorativnih elemenata koji su nekada bili gotovo standard u domaćinstvima širom bivše države.

Ipak, među svim tim predmetima posebno mesto zauzimaju legendarne bele emajlirane šoljice sa tamnoplavim obrubom. Nekada su bile sastavni deo inventara hotela, motela, kafana, radničkih menzi, restorana u vozovima Jugoslovenskih železnica, ali i brojnih domaćinstava.