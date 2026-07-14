Kada stignu domaći paradajz i paprika, mnogima prvo na pamet padne upravo sataraš. Ovo jednostavno jelo od nekoliko sastojaka godinama se pravi u našim kuhinjama, a razlog je jednostavan - ukusno je, lagano i savršeno za tople dane.

Tajna dobrog sataraša nije u komplikovanim dodacima, već u kvalitetnom povrću i malo strpljenja dok se ukusi polako sjedine. Najlepši je kada se priprema od zrelog paradajza i svežih paprika, a mnogi ga vole i sutradan kada odstoji i postane još ukusniji.

Zašto je sataraš omiljeno letnje jelo?

Sataraš je jedan od onih recepata koji dokazuju da za dobar ručak nisu potrebni skupi sastojci. Paradajz mu daje sočnost, paprika slatkoću, a lagano dinstanje stvara prepoznatljiv miris i ukus domaće kuhinje.

Može se jesti samostalno uz svež hleb, ali se odlično slaže i uz jaja, sir, pire krompir ili meso.

Sastojci:

1 kg paradajza

700 g crvenih paprika

2 glavice crnog luka

3–4 kašike ulja

so po ukusu

biber

prstohvat šećera (po želji)

malo svežeg peršuna

Po želji:

2 jaja za kraj

malo ljute paprike ako volite pikantnije

Priprema

1. Pripremite povrće

Luk očistite i iseckajte na rebarca ili sitnije kockice. Paprike operite, očistite od semenki i iseckajte na trakice.

Paradajz možete oljuštiti tako što ćete ga kratko potopiti u vrelu vodu, a zatim iseći na komade. Ako vam ne smeta ljuska, možete ga samo oprati i iseckati.

2. Dinstajte luk i papriku

U šerpi zagrejte ulje, pa dodajte luk i pržite nekoliko minuta dok ne omekša.

Dodajte papriku i dinstajte na srednjoj temperaturi oko 15 minuta, dok ne postane mekana.

3. Dodajte paradajz

Kada paprika omekša, ubacite paradajz, posolite i pobiberite. Kuvajte još 25–30 minuta, povremeno mešajući, dok višak tečnosti ne ispari i sataraš ne dobije gustinu.

Pred kraj možete dodati prstohvat šećera ako je paradajz kiseliji.

4. Završni dodatak

Ako želite bogatiju verziju, pred kraj umešajte umućena jaja i kratko kuvajte dok se ne sjedine sa povrćem.

Pospite svežim peršunom i poslužite toplo ili hladno

Caka za najukusniji sataraš:

Najukusniji sataraš pravi se od zrelog letnjeg paradajza i mesnatih paprika. Nemojte žuriti sa kuvanjem - upravo lagano dinstanje daje povrću onaj pravi domaći ukus.

Mnogi prave grešku kada sve sastojke odmah stave zajedno. Paprika i luk treba prvo da omekšaju, jer se tako razvija puniji ukus jela.