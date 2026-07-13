Visoke temperature i stres često pogoduju pojavi lisnih vaši, grinja, pepelnice i crne pegavosti, a jul je jedan od najizazovnijih meseci za ruže.
Međutim, uz nekoliko jednostavnih mera nege, ruže mogu ostati zdrave, snažne i nastaviti da cvetaju tokom celog leta.
1. Redovno uklanjajte precvetale cvetove
Ako želite da ruže ponovo procvetaju, ne zanemarujte orezivanje precvetalih cvetova. Stručnjaci upozoravaju da je upravo ovo jedna od najčešćih grešaka baštovana tokom leta.
Rez napravite odmah iznad prvog lista sa pet liski, koristeći oštre i čiste makaze. Kod sorti koje cvetaju u grozdovima, uklanjajte svaki cvet pojedinačno čim počne da vene. Na taj način biljka neće trošiti energiju na stvaranje semena, već na nove pupoljke.
2. Zalivajte obilno, ali ređe
Ruže tokom leta vole dubinsko zalivanje. Umesto svakodnevnog površinskog kvašenja zemlje, mnogo je bolje da ih zalijete temeljno jednom ili dva puta nedeljno.
Ovako koren prodire dublje u zemlju, gde je vlaga duže prisutna i temperatura niža. Tokom ekstremnih vrućina ili suše zalivanje treba pojačati, dok ruže u saksijama često zahtevaju svakodnevnu proveru i dodatnu vlagu.
3. Održavajte sloj malča
Malč je jedan od najboljih saveznika ruža tokom jula. Sloj debljine između 5 i 7 centimetara pomaže zemljištu da zadrži vlagu, ostane hladnije i sprečava rast korova.
Osim toga, malč smanjuje mogućnost prskanja zemlje po listovima tokom zalivanja ili kiše, čime se smanjuje rizik od razvoja gljivičnih oboljenja. Važno je da malč ne bude naslonjen direktno na stabljiku, jer može izazvati truljenje i razvoj bolesti.
4. Prihranjujte umereno
Ruže su poznate kao biljke koje vole hranljive materije, ali tokom jula sa đubrenjem treba biti oprezan.
Koristite uravnoteženo đubrivo, poput formulacije 10-10-10, kako biste održali biljku zdravom i podstakli novo cvetanje. Nakon prihrane obavezno dobro zalijte ruže. Ako su temperature ekstremno visoke ili biljke trpe zbog suše, privremeno odložite đubrenje i fokusirajte se na zalivanje.
5. Redovno proveravajte ima li štetočina i bolesti
Visoke temperature i stres često pogoduju pojavi lisnih vaši, grinja, pepelnice i crne pegavosti. Zato je važno da ruže redovno pregledate.
Pri prvim znacima napada štetočina pokušajte sa blagim metodama, poput ispiranja biljke mlazom vode. Ako problem postane ozbiljniji, mogu se koristiti insekticidni sapuni ili druga odgovarajuća sredstva. Obolele listove odmah uklonite i ne ostavljajte ih ispod biljke kako biste sprečili dalje širenje bolesti.
Najveća greška koju mnogi prave u julu
Prema stručnjacima, najveća greška je ostavljanje precvetalih cvetova na biljci. Bez njihovog uklanjanja ruža usmerava energiju na stvaranje plodova i semena, umesto na nove pupoljke. Upravo zato redovno orezivanje precvetalih cvetova može napraviti ogromnu razliku i obezbediti još jedan talas raskošnog cvetanja pre kraja leta.
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