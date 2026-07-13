Ruže tokom leta vole dubinsko zalivanje. Umesto svakodnevnog površinskog kvašenja zemlje, mnogo je bolje da ih zalijete temeljno jednom ili dva puta nedeljno.

Ovako koren prodire dublje u zemlju, gde je vlaga duže prisutna i temperatura niža. Tokom ekstremnih vrućina ili suše zalivanje treba pojačati, dok ruže u saksijama često zahtevaju svakodnevnu proveru i dodatnu vlagu.

3. Održavajte sloj malča

Malč je jedan od najboljih saveznika ruža tokom jula. Sloj debljine između 5 i 7 centimetara pomaže zemljištu da zadrži vlagu, ostane hladnije i sprečava rast korova.

Osim toga, malč smanjuje mogućnost prskanja zemlje po listovima tokom zalivanja ili kiše, čime se smanjuje rizik od razvoja gljivičnih oboljenja. Važno je da malč ne bude naslonjen direktno na stabljiku, jer može izazvati truljenje i razvoj bolesti.

4. Prihranjujte umereno

Ruže su poznate kao biljke koje vole hranljive materije, ali tokom jula sa đubrenjem treba biti oprezan.

Koristite uravnoteženo đubrivo, poput formulacije 10-10-10, kako biste održali biljku zdravom i podstakli novo cvetanje. Nakon prihrane obavezno dobro zalijte ruže. Ako su temperature ekstremno visoke ili biljke trpe zbog suše, privremeno odložite đubrenje i fokusirajte se na zalivanje.

5. Redovno proveravajte ima li štetočina i bolesti

Visoke temperature i stres često pogoduju pojavi lisnih vaši, grinja, pepelnice i crne pegavosti. Zato je važno da ruže redovno pregledate.