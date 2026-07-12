Borisav Bora Stanković, čuveni srpski književnik iz Vranja, ostao je upamćen po svojim dirljivim delima poput „Koštane“ i „Nečiste krvi“. Međutim, malo ko zna da je Bora često krišom spaljivao svoje rukopise, vođen unutrašnjim sukobima i dubokim nezadovoljstvom. Šta je bio razlog ovog dramatičnog čina i šta nam govori o njegovoj ličnosti?

Strah od kritike i osude

Bora Stanković, iako priznati pisac, bio je veoma osetljiv na kritiku. Često je bio obuzet sumnjom u sopstvene sposobnosti, strahujući da njegova dela neće biti dobro prihvaćena ili shvaćena. Ovaj strah ga je ponekad dovodio do očajničkog čina – uništavanja vlastitih rukopisa.

Perfekcionizam koji ga je mučio

Poznat po svom perfekcionizmu, Bora nikada nije bio sasvim zadovoljan napisanim. Njegova težnja ka savršenstvu često ga je vodila u frustraciju, što je rezultiralo spaljivanjem rukopisa za koje je smatrao da nisu dovoljno dobri.

Uništena dela – gubitak za srpsku književnost