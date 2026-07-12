Borisav Bora Stanković, čuveni srpski književnik iz Vranja, ostao je upamćen po svojim dirljivim delima poput „Koštane“ i „Nečiste krvi“. Međutim, malo ko zna da je Bora često krišom spaljivao svoje rukopise, vođen unutrašnjim sukobima i dubokim nezadovoljstvom. Šta je bio razlog ovog dramatičnog čina i šta nam govori o njegovoj ličnosti?
Strah od kritike i osude
Bora Stanković, iako priznati pisac, bio je veoma osetljiv na kritiku. Često je bio obuzet sumnjom u sopstvene sposobnosti, strahujući da njegova dela neće biti dobro prihvaćena ili shvaćena. Ovaj strah ga je ponekad dovodio do očajničkog čina – uništavanja vlastitih rukopisa.
Perfekcionizam koji ga je mučio
Poznat po svom perfekcionizmu, Bora nikada nije bio sasvim zadovoljan napisanim. Njegova težnja ka savršenstvu često ga je vodila u frustraciju, što je rezultiralo spaljivanjem rukopisa za koje je smatrao da nisu dovoljno dobri.
Uništena dela – gubitak za srpsku književnost
Pretpostavlja se da je Bora Stanković spalio brojne rukopise za koje danas znamo samo kroz pisma i sećanja njegovih savremenika. Izgubljena dela predstavljaju neprocenjivi gubitak za srpsku književnost, ostavljajući iza sebe mnoga pitanja bez odgovora.
Duhovna borba i sukob sa sobom
Borina navika spaljivanja rukopisa ukazuje na duboku unutrašnju borbu koju je vodio sa samim sobom. Neprestano razapet između želje za priznanjima i straha od neuspeha, pisac je pokušavao da kroz uništenje dela simbolično očisti sopstvenu dušu od nezadovoljstva.
Zaostavština koja je ipak opstala
Iako je veliki deo njegovih dela uništen, ono što je ostalo – romani i drame koje danas čitamo – potvrđuju njegov ogroman talenat i značaj u srpskoj književnosti. Bora Stanković, uprkos svojim sumnjama, ostao je jedan od najvećih književnika Srbije.
Otkrijte malo poznatu stranu Bore Stankovića, čoveka čija je unutrašnja drama oblikovala srpsku književnost na poseban način.
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