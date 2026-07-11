Draža Mihailović je bio protiv prijema oružja od Nemaca, smatrajući da sa nacistima ne sme postojati saradnja. Sa Milanom Nedićem imao je jedan sastanak, posredstvom Nikole Kalabića, što je i na svom suđenju aprila 1946. potvrdio, nazivajući sastanak “glupim, nepotrebnim i kompromitujućim.”

Sredinom maja 1944, Đurišić je posetio Beograd i tražio od Nedića da hitno pošalje oružje i druge potrepštine njegovoj jedinici. Đurišić je uz pomoć Nemaca, Nedića i Ljotića, tada osnovao "Crnogorski dobrovoljački korpus" (CDK), koji je formalno bio deo Srpskog dobrovoljačkog korpusa. CDK se sastojao od nekih bivših Đurišićevih vojnika koji su oslobođeni iz nemačkog zarobljeništva, ali većina su bili četnici koji su ostali u Crnoj Gori. Onda kada svi odlaze od Nemaca, Đurišić im se okreće i sarađuje sa njima, a kolaboracija sa Nemcima nastavila se do kraja 1944, dok su se borbe protiv partizana vodile učestalo. Odnos Đurišića i Draže, s druge strane, bio je sve lošiji.

Đurišiću je po predlogu fon Vajhsa, nemačkog ovlašćenog generala za Crnu Goru, navodno dodeljen Gvozdeni krst 2. reda u ime firera i nemačke Vrhovne komande za borbe protiv partizana. List "Lovćen" na Cetinju je 11. oktobra 1944. objavio je članak u kome piše: "Četnički komandant g. Pavle Đurišić, kojega je general Nedić nedavno promaknuo u čin potpukovnika i povjerio mu dužnost pomoćnika komandanta Dobrovoljačkog korpusa, dobio je od strane Vrhovne komande nemačkih oružanih snaga naročito priznanje za svoje vojničke vrline, te je odlikovan od Firera Ordenom željeznog krsta".

U ovom tekstu upotrebljene su reči koje se u Crnoj Gori nisu koristile, niti su karakteristične za srpski jezik, već za hrvatski. U srpskoj vojnoj terminologiji koristio se termin "đeneral", a ne "general". Navodi se da je Nedić "promaknuo", a ne unapredio Đurišića u čin potpukovnika, dok za Gvozdeni krst piše "Željezni". Nijedan od ovih termina se na Cetinju i u Crnoj Gori nije koristio. U članku se ne vidi ni datum kada je navodno orden dodeljen, niti broj ukaza kojim je Đurišić odlikovan, a članak nije potpisan, pa postoji ozbilja sumnja da je reč o lažnoj informaciji i falsifikatu.

Povlačenje Đurišićevih jedinica u Bosnu

Krajem avgusta 1944. čule su se vesti o iskrcavanju savezničkih snaga na Balkan 25. septembra. Odlukom Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini za komandanta svih četničkih snaga Crne Gore, Boke i Raške oblasti (Sandžaka) postavljen je vojvoda Pavle Đurišić. Dobio je zadatak da sa svojim snagama krene prema Primorju da dočeka saveznike, međutim sve vreme je nailazio na napade partizana protiv kojih su borbe bile česte. Međutim, saveznici su se iskrcali u Albaniju umesto Crnu Goru, pa su četnici morali da menjaju planove.

Četnički kamndanti su odlučili da formiraju delegaciju koju su tajno krajem septembra poslali u Italiju gde bi se povezali sa saveznicima i napravili plan o daljim koracima u Crnoj Gori. Međutim, Nemci su gađali brod u kom se delegacija nalazila, pa su preživela samo dva člana. Đurišić je krajem novembra dobio depešu od četničke komande iz Srbije, kojom se nalaže četnicima iz Crne Gore da krenu u Bosnu gde će se koncentrisati na liniji Višegrad - Foča - Goražde - Kalinovnik i spojiti sa trupama Draže Mihailovića. Počele su hitne pripreme za povlačenje četnika i njihovih porodica.

Veliki broj žena, dece, staraca, sveštenika i intelektualaca krenuo je u povlačenje sa četničkom vojskom. Plašili su se osvete partizana, koji su vršili masovne likvidacije onih koji su bili povezani sa četnicima, proglašavajući ih izdajnicima. Povlačenje je počelo 6. decembra 1944. godine. U dugoj koloni nalazilo se 12.000 boraca i 6000 civila (drugi izvori kažu 6000 vojnika i 2000 civila) među kojima je bio i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije Lipovac i 76 sveštenika. U povorci se nalazio i deo podgoričkih muslimana i saveznički piloti, koje su četnici spasili, kao i Đurišićeva supruga Gorica i sin Ilija.

Tokom puta su se dešavali česti okršaji sa partizanima i Albancima. Nestašica hrane bila je česta i vladala je hladnoća. U Rudo su stigli 28. decembra, a snage su se u međuvremenu pojačale jer su im prilazili novi odredi. U okolini Rudog su ostali desetak dana, a Đurišić je za to vreme izvršio reorganizaciju vojnih jedinica, posle koje je zabranio samovoljan ulazak u kuće i zapretio smrću za bilo kakvu vrstu pljačke.

Iz Rudog su 10. januara krenuli dalje kroz bosanske planine pune snežnih nanosa. Trpeli su velike gubitke u borbama protiv ustaša i partizana. Posle marša koji je trajao 35 dana, stigli su na ušće reke Spreče u Bosnu. Imali su 1200 ranjenika i 2300 mrtvih. Više nisu bili sposobni za dalji pokret, a jedinice su se smestile u Trebavu.

Razlaz Pavla Đurišića i Draže Mihailovića

Nedugo potom, Draža Mihailović i Pavle Đurišić održali su sastanak. Dražin plan bio je da se snage vrate u Crnu Goru i Srbiju i odatle nastave borbu protiv partizana, međutim Pavle se nije složio sa tim i snažno se zalagao za prebacivanje svih četničkih snaga na zapad u Sloveniju. Mihailovića nije ubedio u to, pa je sa komandantima svojih divizija odlučio da se prebace u Sloveniju nezavisno od njega, a njihova odluka predočena je i Mihailoviću.

Dana 18. marta, Đurišićeve snage krenule su prema Slavonskom brodu. Na rastanku su se Pavle i Draža rukovali. Đurišić je stupio u kontakt sa Sekulom Drljevićem, koji je živeo u Zagrebu pod zaštitom ustaškog režima. Želeći da sačuva živote svojih ljudi, nameravao je da od njega izdejstvuje dozvolu za prelazak preko Hrvatske ka Sloveniji, što je na kraju i dobio sporazumom 22. marta 1945, koji je podrazumevao da njegove snage postanu deo Drljevićeve "Crnogorske narodne vojske". Međutim, Đurišić je preko Save slao samo bolesne i ranjene pripadnike svojih snaga, koji su dalje poslati u Sloveniju, držeći sposobne vojnike južno od reke, s kojima je krenuo ka reci Vrbas severno od Banjaluke, odakle bi ilegalno prešli u Sloveniju, čime je prekršio sporazum.

Prema drugim izvorima, nije Đurišić prekršio sporazum, već ustaše. Prešavši reku Vrbas, četnici i narod pod komandom zagazili su u Lijevče polje. Umesto slobodnog prolaza, sačekao ih je ulitimatum: da pređu Savu i stave se pod ustašku komandu ili će biti napadnuti. Đurišić je ultimatum odbio.

Na Lijevču polju početkom 4. aprila dolazi do napada ustaša na četnike i borbe koja je trajala dva dana. Ustaše su imale pomoć nemačke artiljerije i tenkova, a prema više izvora i samih partizana koji su četnike napali s leđa 6. aprila.

Smrt Pavla Đurišića

Bitka u Lijevču polju je bila krvava za obe strane. Opkoljeni četnici su pružali otpor do 21. aprila kada je Đurišić, usled velikih gubitaka, bio primoran da prihvati novi sporazum sa Sekulom Drljevićem i stavi se pod njegovu komandu. Sporazum je, međutim, brzo prekršen, a Đurišiću i njegovim vojnicima napravljena je zamka. Ustaše su zarobile Đurišića i više stotina oficira i vojnika i likvidirali ih u logoru Stara Gradiška.

Kako su tačno postradali, do danas nije utvrđeno. Prema nekim izvorima, predati su u logor Jasenovac ustaši Miroslavu Filipoviću, poznatijem kao Fra Majstorović, gde su ubijeni. Prema drugoj verziji, ubijeni su u logoru Stara Gradiška (podlogoru Jasenovca) 28. aprila 1945, a prema trećoj Đurišić je u Jasenovcu sa svojim saradnicima i oficirima surovo mučen i spaljen živ. Mesto Pavlovog groba, ako ga ima, nije poznato.

Deo Đurišićevih snaga uspeo je da pobegne i povuče se prema Sloveniji. Deo su ubili ustaše i partizani, a većina je integrisana u Drljevićevu "Crnogorsku narodnu vojsku" i povukla se prema austrijskoj granici. Delove obe grupe su kasnije u Sloveniji zarobili partizani. Oko 1000 Đurišićevih četnika prešlo je u Austriju, ali prisiljeni su da se vrate u Jugoslaviju, gde su neke ubili partizani blizu granice. Većina je odvedena na jug Slovenije, gde su masovno ubijani, a njihova tela bačena su u duboke jame na području Kočevskog Roga. Preživelo je manje od četvrtine snaga koje su krenule sa Đurišićem iz Crne Gore i ostalim četnicima koji su mu se pridružili tokom proboja na sever i zapad.

Sekula Drljević je pobegao u Austriju, a ubzo su ga pronašli Đurišićevi sledbenici i ubili.