Sveže kupljene pečurke, poput šampinjona, bukovača ili šiitake, u frižideru obično traju od četiri do sedam dana . Ako su već isečene, taj rok se skraćuje na dva do tri dana.

Ostaviti ih u originalnoj ambalaži ako ima rupice, jer je pečurkama je potreban vazduh.

Ako su kupljene rinfuzno, prebaciti ih u papirnu kesu (plastika zadržava vlagu i ubrzava kvarenje).

Držati ih u najhladnijem delu frižidera, idealno u fioci za povrće.

Ako je površina sluzava ili lepljiva, imaju tamne fleke ili jak, neprijatan miris, vreme je da ih bacite. Ako su mekane i gnjecave, umesto čvrste i elastične, više nisu bezbedne za jelo.

Ubrane pečurke: još kraći rok i više pažnje

Ubrane pečurke najbolje je pojesti istog dana, ali mogu da stoje do dva dana u frižideru. One brzo gube svežinu jer nisu tretirane i često sadrže više vlage.

Pre spremanja:

Očistiti ih mekanom krpom ili četkicom, bez pranja pod vodom. Spakovati ih u papirnu kesu ili korpicu obloženu papirom. Ako ih nećete odmah jesti, možete ih kratko obariti i zamrznuti ili osušiti, tako mogu trajati i nekoliko meseci.

Kako ih sačuvati duže?

Ako znate da ih nećete upotrebiti u narednih par dana, pečurke možete zamrznuti ili osušiti.

Za zamrzavanje: Nakratko ih propržiti na suvoj tiganju pet do 10 minuta, ohladiti, pa spakovati u posude ili kese. U zamrzivaču mogu trajati do šest meseci.