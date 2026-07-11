Pečurke su jedna od onih namirnica koje su fantastične kada su sveže, ali prilično sumnjive kada im istekne rok.
Lako je kupiti ih "za sutra", pa ih zaboraviti u fioci frižidera dok ne potamne, postanu lepljive i, blago rečeno, problematične.
Ako ste se ikada pitali koliko dugo pečurke zapravo mogu da stoje i kako da ih pravilno čuvate da ne propadnu, ovo je vodič koji objašnjava sve što treba da znate.
Kupljene pečurke - rok i čuvanje
Sveže kupljene pečurke, poput šampinjona, bukovača ili šiitake, u frižideru obično traju od četiri do sedam dana. Ako su već isečene, taj rok se skraćuje na dva do tri dana.
Kako ih najbolje čuvati:
Ostaviti ih u originalnoj ambalaži ako ima rupice, jer je pečurkama je potreban vazduh.
Ako su kupljene rinfuzno, prebaciti ih u papirnu kesu (plastika zadržava vlagu i ubrzava kvarenje).
Držati ih u najhladnijem delu frižidera, idealno u fioci za povrće.
Znakovi da više nisu za jelo:
Ako je površina sluzava ili lepljiva, imaju tamne fleke ili jak, neprijatan miris, vreme je da ih bacite. Ako su mekane i gnjecave, umesto čvrste i elastične, više nisu bezbedne za jelo.
Ubrane pečurke: još kraći rok i više pažnje
Ubrane pečurke najbolje je pojesti istog dana, ali mogu da stoje do dva dana u frižideru. One brzo gube svežinu jer nisu tretirane i često sadrže više vlage.
Pre spremanja:
Očistiti ih mekanom krpom ili četkicom, bez pranja pod vodom. Spakovati ih u papirnu kesu ili korpicu obloženu papirom. Ako ih nećete odmah jesti, možete ih kratko obariti i zamrznuti ili osušiti, tako mogu trajati i nekoliko meseci.
Kako ih sačuvati duže?
Ako znate da ih nećete upotrebiti u narednih par dana, pečurke možete zamrznuti ili osušiti.
Za zamrzavanje: Nakratko ih propržiti na suvoj tiganju pet do 10 minuta, ohladiti, pa spakovati u posude ili kese. U zamrzivaču mogu trajati do šest meseci.
Za sušenje: Iseći ih na tanke listiće i osušiti u rerni na oko 50 stepeni Celzijusa ili u dehidratoru. Kada se kasnije potope u toplu vodi, ponovo su spremne za pripremu.
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