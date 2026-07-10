Ovaj bujični potok, već godinama privlači brojne turiste, a njegovi slapovi i sedimentne stene koje ga okružuju stvaraju nesvakidašnji prizor.

„U gornjem toku potok sabira više malih izvora i potočića. Posebno je atraktivan deo potoka na kilometar uzvodno od ušća, koji u jednom delu ima odlike kanjona. Tu se, na dvadesetak metara iznad korita, nalazi i slabiji kraški izvor ispod koga je nataložena bigrena terasa sa nekoliko metara visokim terasnim odsekom na kome je taloženje sige i danas aktivno. Tako se formira veliki broj malih slapova i bigrenih kada“, rekao je Goran Nikolić iz Turističke organizacije Čačka.

Do Banjskog potoka vodi planinarska staza sa veoma preciznim putokazima, a sići do ove prirodne oaze prava je avantura. Međutim, pored svih lepota, ovaj deo Ovčarsko – kablarske klisure bogat je izuzetnim kulturno-istrorijskim nasleđem.

„Na ovom potoku u maju 1815. godina Turci su razbili srpski zbeg, koji se krio duboko u šumi. U donjem delu radile su brojne vodenice potočare, među kojima je i ona manastira Sretenje. Niže ka Banji postojala je Ćosova, a još stotinak metara nizvodno bila je smeštena vodenica Vidosava Đebića. To imanje je bilo opasano kamenim zidom, a osim vodenice imali su strugaru i kovačku radionicu. Kuća u kojoj je bila vodenica ostala je sačuvana i do danas“, otkriva Goran sve tajne ovog predela.

Turistička organizacija Čačka, ima u planu dodatno uređenje Banjskog potoka, a podrška za taj projekat dobijena je od Ministarstva zaštite životne sredine. Tako da će ovaj pravi mali raj na zemlji biti još spremniji da dočeka brojne posetioce iz zemlje i inostranstva.

Banjski potok na mapi: