Prvi podaci o Seltersu datiraju iz 1893. godine, kada je i iskopan prvi bunar sa toplom i slanom vodom. Nakon prve analize, utvrđena je sličnost ovog termo-mineralnog izvora sa banjama Bad Emsa u Nemačkoj, Roa u Francuskoj, Luhacoviče u Češkoj. Međutim, najsličnija je vodi banje Selters u Nemačkoj, pa je tako i ova novootkrivena banja dobila ime, srpski Selters.

Voda je odlikovana u Briselu 1906. godine, a svega godinu dana kasnije i u Londonu. Od 1906. godine, sa istim nazivom voda je flaširana i distribuirana širom Evrope.

Za osnivanje lečilišta zaslužan je doktor Naum Atanasijević koji je prodao nasleđen parni mlin i tim novcem podigao vilu sa tridesetak ležajeva. U to doba, načešći posetioci bili su reumatični pacijenti.

Razvoj banje Selters nastavljen je izmešu dva rata. Tada je broj gostiju premašivao broj stanovnika varoši. U tom periodu objekat je i renoviran i izgrađeno je šest novih kada.

Najveći zamah u razvoju, Selters doživljava 1975. godine kada je Zavod za medicinu rada i rehabilitaciju otkupio i renovirao celokupni kompleks. Banja je pretvorena u moderno lečilište, sa specijalizovanim stručnim kadrom, savremenim dijagnostičkim kabinetim i opremom koji, uz prirodan faktor u lečenju, daju izuzetne rezultate.

Danas kompleks poseduje stacionar (stari hotel) i hotel (novi hotel), staze sa ukrasnim osvetljenjem, park sa četinarskom šumom površine oko osamnaest hektara, cvetne leje, drvene klupe za odmor, a poseban ukras su žalosne vrbe koje u leto daju dudove.

U Selters banji se za lečenje primenjuju sledeće terapije:

hidro – Selters banja poseduje dva bazena, kao i određen broj kada za podvodnu masažu i saune

peloido

elektro

sono

foto

parafino

krioterapija

kinezi

radne terapija

inhalaciona terapija za lečenje hroničnih oboljenja disajnih organa

Selters banja na mapi:

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(Izvor: www.rehabilitacija.com)