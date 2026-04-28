Na svega nekoliko kilometara od Manastira Beočin, krije se jedno od najlepših, ali i najmanje poznatih mesta u Srbiji – park koji mnogi nazivaju „srpskim Versajem“. Smešten u srcu Fruške gore, ovaj očaravajući prostor odiše elegancijom, istorijom i spokojem koji osvaja na prvi pogled.

Raskoš prirode i umetnosti u savršenom skladu

Ovaj park nastao je kao deo nekadašnjeg vlastelinskog imanja, a njegovo uređenje podseća na čuvene evropske vrtove. Simetrične staze, pažljivo oblikovani travnjaci i raskošno zelenilo stvaraju ambijent koji podseća na čuvene vrtove Versaja. Ipak, ono što ovaj prostor čini posebnim jeste autentična atmosfera Fruške gore – spoj divlje prirode i ljudske kreativnosti.

Istorija koja se oseća u svakom koraku

Park je vekovima bio deo života monaške zajednice i lokalnog stanovništva. U blizini protiče Dunav, čiji uticaj dodatno obogaćuje mikroklimu ovog područja. Šetajući ovim stazama, posetioci mogu da osete duh prošlih vremena, kada su ovakvi vrtovi bili simbol prestiža i sklada sa prirodom.

Idealna destinacija za izlet i fotografiju

Danas je ovaj park savršeno mesto za beg od gradske gužve. Bilo da dolazite zbog šetnje, piknika ili fotografisanja, svaki kutak nudi jedinstvenu perspektivu. Posebno je atraktivan u proleće i jesen, kada boje prirode dolaze do punog izražaja.

Zašto morate posetiti srpski Versaj?

Ako tražite mesto koje kombinuje prirodnu lepotu, istoriju i mir, ovaj park kod manastira Beočin je pravi izbor. Njegova tišina, uređeni pejzaži i blizina kulturnih znamenitosti čine ga idealnim za jednodnevni izlet ili vikend avanturu.

