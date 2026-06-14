Kada je reč o najstarijim građanima, najavljeno je da će redovno usklađivanje i povećanje penzija biti sprovedeno nezavisno od posebnog paketa podrške koji država priprema. Kako je istakao, cilj je da se dodatno pomogne penzionerima kao priznanje za njihovu podršku reformama tokom prethodnih godina.

- Povećanje penzija će svakako biti, i to značajnog. Dakle, mi smo govorili ranije da smo plate povećavali i više i češće nego penzije. Poslednje dve godine više povećavamo penzije, gledamo da nadoknadimo nešto tim ljudima koji su na najodgovorniji, na najozbiljniji način i najposvećeniji podržavali reforme i promene u ovoj zemlji - kazao je Vučić.

Govoreći o finansijskim mogućnostima države, predsednik je ocenio da trenutni ekonomski rezultati omogućavaju realizaciju novih mera pomoći bez ugrožavanja budžetske stabilnosti.

- Nije uvek lako objasniti ljudima, jer ne postoji ćup iz kojeg vadite pa ste vi dobri ili loši. Nekada ne postoji novac, nekada ne postoji ekonomska aktivnost koja vam to omogućava. U ovom trenutku, mi to sebi možemo da priuštimo. O čemu mi razmišljamo, šta je suština da bi to ljudi mogli da znaju, ja neću moći sve da kažem, ali da ljudi negde mogu to da razumeju - istakao je.

Iako je PUPS predložio da se dodatna pomoć usmeri isključivo na penzionere sa najnižim primanjima kroz model takozvane 13. penzije, država razmatra rešenje koje bi obuhvatilo gotovo sve penzionere, uz veći iznos podrške za one sa manjim primanjima.

- Prva stvar, danas su ljudi u PUPS-u rekli: "Dajte najsiromašnijima, ne možemo da damo svima, dajte najsiromašnijima 13. penziju." Mi mislimo da ćemo da smislimo model da obradujemo gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima. Dakle, ne možemo da izbegnemo i da kažemo: 'Ajde da ne obradujemo one penzionere koji imaju visoke penzije. Ne smete to da radite. Ali je, naravno, naš cilj da pre svega obradujemo one koji imaju niže penzije ili ispod proseka penzija, ili oko proseka, da to bude nešto značajniji iznos - naveo je Vučić.

Lekovi

Druga važna mera odnosi se na smanjenje troškova lečenja za građane kojima su neophodne redovne terapije. Država planira da kroz sistem subvencija olakša nabavku pojedinih lekova, dok se još razmatra način na koji će podrška biti sprovedena.

- Deo ćemo mi da preuzmemo. Ne želimo da uđemo u nestašicu leka, bilo kojeg. Da nam se to ne bi dogodilo, mi moramo da preuzmemo subvencionisanje dela grupe lekova. Da li ćemo mi to generički da posmatramo ili po proizvođačima, to još stručnjaci se lome, zato sam rekao i zato još ne mogu o svemu da govorim. Ali ono što im je najvažnije za one koji idu na dijalizu, za one koji su kardiovaskularni bolesnici, dakle dijabetičari i tako dalje, dakle za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove - kazao je predsednik.

Posebna pažnja biće usmerena na građane sa niskim primanjima, među kojima su i brojni penzioneri kojima troškovi terapije predstavljaju značajan finansijski teret.

- Zamislite da nekome ko ne može da kupi taj lek da mu se dogodi izliv krvi u mozak ili bilo šta drugo. Zato tu brigu moramo da pojačamo do maksimuma, da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi.

-- Neću da govorim o lekovima za decu, jer takođe imate roditelje koji ne mogu da priušte svaki lek za dete, zamislite, tu tragediju i te probleme. Nije to mnogo, nije mnogo takvih ljudi, ali ih ima, i naše je da pokažemo brigu prema tim ljudima - ističe Vučić.

Centri za socijalni rad i veterani

Treći deo najavljenog paketa odnosi se na unapređenje socijalne zaštite i podršku veteranima. Predsednik je naveo da su zaposleni u centrima za socijalni rad godinama bili zapostavljeni kada je reč o zaradama, zbog čega će država nastojati da poboljša njihov položaj. Istovremeno, pomoć će biti usmerena i prema korisnicima socijalne zaštite, kao i ratnim veteranima.

- I treća stvar je, mnogo važna, koju sam želeo da kažem, nisu to jedine kategorije, ne samo penzioneri. Mi o tome razmišljamo šta da uradimo. Prvo moramo da razgovaramo o centrima za socijalni rad. Tamo nama rade veoma vredni ljudi, dobri ljudi, ali ih je malo nedovoljno širom Srbije.

Na kraju obraćanja, Vučić je poručio da planirane mere neće biti simbolične, već da će podrazumevati ozbiljna finansijska ulaganja. Poseban fokus biće stavljen na dostupnost zdravstvenih usluga stanovnicima udaljenih i slabo naseljenih područja, kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna i onima koji teško dolaze do lekara.

- I to nimalo neće biti beznačajna finansijska sredstva, kad kažem nimalo beznačajna, uverićete se, i gledamo kako da te probleme rešimo, posebno mi je ovo za lekove stalo, jer to je jedna stvar koja nije jednokratna, nije kratkoročna, dakle to bi trebalo na jednu grupu stanovnika.

Ključni datumi: Jun i septembar

Planiranje se odvija u dve faze kako bi se osigurala dugoročna stabilnost standarda:

JUN: Predstavljanje prvih konkretnih koraka i početak primene sniženja cena određenih lekova.

SEPTEMBAR: Najavljen je širi paket ekonomskih i socijalnih mera. Iako detalji još nisu saopšteni, spekuliše se o kombinaciji jednokratne novčane pomoći, povećanja penzija ili subvencija.

(Izvor: Kurir)