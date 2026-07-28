U znak sećanja na svete mučenike Kirika i Julitu, a po verskom kalendaru Srpska pravoslavna crkva ih slavi 28. jula. Njih dvoje su stradali u vreme progona hrišćana a priča majke i sina je vrlo dirljiva.

Naime, Julita je bila hrišćanka kad je rodila Kirika i dete je podučavala veri onoliko koliko je ono moglo da primi.

Kad mu je bilo tri godine, počele su muke zbog Dioklecijanovog progona i ona je pobegla ako bi sačuvala sina.

Ipak, uhvaćena je i pred sudijom hrabro izjavila svoju veru u Isusa Hrista. Sudija koji je do tad milovao Kirika ne bi li pokolebao majku, svom snagom je bacio dete i ono je stradalo od udarca u zemlju.

Predanje kaže da je majka, premda očajna, zahvala bogu što je uzeo prvo njega i učinio mu milost prvi postane mučenik.

I ona je stradala, a verni slave uspomenu na njihovu žrtvu za hrišćanstvo ali i na veliku ljubav majke i deteta.

Veruje se da na ovaj dan deca ne smeju da se grde niti da se na njih viče, inače će biti bolesna preko godine.