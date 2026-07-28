Mekane, vazdušaste i mirisne buhtle mnogima su omiljena poslastica iz detinjstva. Iako se na prvi pogled čini da je tajna u dobrom kvascu ili kvalitetnom brašnu, iskusne domaćice imaju još jedan trik koji pravi veliku razliku.

Reč je o limunovoj korici, sastojku koji testu daje poseban miris i ukus, a da pritom ne menja njegovu strukturu.

Kako menja ukus celog testa

Dovoljno je da u smesu dodate malo sitno narendane korice neprskanog limuna i buhtle će dobiti osvežavajuću aromu koja se oseća u svakom zalogaju. Tokom pečenja miris citrusa širi se kuhinjom i daje utisak da ste u testo dodali mnogo više sastojaka nego što zaista jeste.

Zašto se ovaj sastojak posebno dobro slaže sa džemom

Limunova korica odlično se uklapa sa najčešćim nadevima za buhtle. Bilo da koristite džem od kajsija, šljiva, malina ili višnje, blaga citrusna nota naglašava voćne ukuse i čini ih izraženijim. Zbog toga fil deluje bogatije i aromatičnije.

Važno je koristiti samo žuti deo kore

Prilikom rendanja limuna treba skidati samo tanki žuti sloj. Beli deo koji se nalazi ispod kore može dati gorčinu i pokvariti ukus testa. Najbolje je koristiti neprskani limun i koricu dodati zajedno sa jajima, mlekom ili puterom kako bi se ravnomerno rasporedila.

Mali dodatak koji pravi veliku razliku

Za jednu turu buhtli obično je dovoljna korica pola do jednog limuna. Neće preuzeti glavnu ulogu u ukusu, ali će testo učiniti mirisnijim, prijatnijim i posebnim.