Svake godine kroz ovaj jedinstveni muzej prođe preko 100.000 ljudi, a iz menadžemta kažu da bi ova godina zaista mogla biti rekordna po broju prodaih karata.

- Posetioce očekuje devet stalnih postavki, dino park sa replikama dinosaurusa u prirodnoj veličini, „kutak“ za najmlađe, restoran, igraonica, autentični ambijent i mnogo znanja, rekli su za RINU u Priordnjačkom muzeju.

Unutar modernog muzejskog kompleksa smenjuju se fascinantne priče o evoluciji – od replika skeleta dinosaurusa u „Vremeplovu“, preko bogatih zbirki minerala, stena i eksponata iz svemira, pa sve do vernih prikaza biodiverziteta Srbije i afričke divljine.

Najveća atrakcija za najmlađe, ali i odrasle, svakako je prostrani „Dino park“ na otvorenom sa preko 30 replika praistorijskih gmizavaca u prirodnoj veličini, kojim dominira model vulkana visok deset metara u koji se može ući, dok celokupan doživljaj upotpunjuju uređena dečja igraonica, restoran i suvenirnica.

Posebnu pažnju privlači multimedijalna izložba, do sada neviđena na našim prostorima, a u pitanju je nova izložbena postavka ’Vremeplov’.

- Pratimo svetske trendove u muzejskom izlaganju, a ova izložba je jedna od najmodernijih izložbi u Srbiji ali i šire. Tu je najmodernija tehnologija za prikaz svih naučnih činjenica i eksponata i ta izložba se sastoji iz tri segmenta. Izložba predstavlja hronološki prikaz naše Planete od nastanka pa sve do danas, ističu u Prirodnjačkom muzeju.