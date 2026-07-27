Obuhvaćena su naselja Gojna Gora, Rudnik, Gornji Banjani, Cerova i Majdan, gde se izvode radovi na modernizaciji elektroenergetske infrastrukture.

- Već nekoliko dana intenzivno se radi na postavljanju snop kabla na niskonaponskoj mreži u više mesnih zajednica. Krenuli smo od Gojne Gore, preko Rudnika, Gornjih Banjana i Cerove, a sada smo u Majdanu. Javno preduzeće je uložilo više od 15 miliona dinara u zamenu dotrajalih drvenih stubova i postavljanje snop kabla, rekao je predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

Dodaje da je kontinurano ulganje u poboljšanje infrastrukture kada je u pitanju niskonaponska mreža, jedan od prioriteta opštine, a sve to kako bi kvalitet isporučene električne energije bio na maksimalnom nivou.

- Očekujemo nove ugovore već od septembra, kako bismo mogli da nastavimo radove u našim selima, ne samo na niskonaponskoj, već i na visokonaponskoj mreži, kako bi u dogledno vreme svi korisnici, odnosno svi potrošači na teritoriji opštine Gornji Milanovac imali uredno i stabilno snabdevanje električnom energijom“, rekao je Kovačević.

Padovi na unapređenju elektroenergetske mreže biće nastavljeni i u narednom periodu, nakon zaključenja novih ugovora sa Elektrodistribucijom Srbije.

Cilj je da se kroz dalja ulaganja obezbedi pouzdanije i kvalitetnije snabdevanje električnom energijom za domaćinstva i privredu u svim delovima opštine Gornji Milanovac.