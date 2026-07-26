Malo šta može da pokvari izgled lepo uređenog doma kao ogrebotine na parketu koje se vide čim sunce obasja pod. Nastaju lako – pomeranjem stolica, nameštaja ili zbog sitnog kamenčića i prljavštine koji se zavuku ispod nogica.

Ipak, pre nego što pomislite na skupo hoblovanje ili zamenu poda, postoji jednostavan trik koji može da pomogne kod manjih oštećenja.

Sve što vam je potrebno jeste jedna namirnica koju većina ljudi već ima u kuhinji. Reč je o orahu.

Kako orah pomaže kod ogrebotina na parketu?

Iako na prvi pogled zvuči neobično, ovaj trik se često koristi za ublažavanje sitnih tragova na drvenim površinama. Orah sadrži prirodna ulja i pigmente koji mogu da smanje vidljivost manjih ogrebotina.

Beri Darag, direktor kompanije Wooden Floors, objašnjava da se prilikom trljanja oraha njegova prirodna ulja prenose na površinu drveta.

„Orasi sadrže prirodna ulja i pigmente koji se, kada ih utrljate u drvo, prenose na njegovu površinu. Kod plitkih ogrebotina i tragova habanja ta ulja mogu da smanje kontrast između oštećenja i ostatka poda, pa ogrebotina postaje znatno manje uočljiva“, kaže on.

Naravno, ovaj trik nije namenjen dubokim oštećenjima.

„Neće učiniti da duboka ogrebotina nestane kao rukom odnesena, ali kod sitnih tragova koji posebno dolaze do izražaja kada sunce obasja prostoriju može biti veoma korisno rešenje“, dodaje Darag.

Zašto se ogrebotine više vide leti?

Tokom proleća i leta, kada u domove ulazi više prirodne svetlosti, sitna oštećenja na drvetu postaju mnogo uočljivija.

„Drveni podovi lako prikriju manje tragove kada u prostoriji nema mnogo svetla. Međutim, čim sunce zasija i zavese ostanu otvorene duže nego obično, svaka ogrebotina postaje mnogo uočljivija“, objašnjava stručnjak.

Topliji meseci dodatno mogu doprineti pojavi novih tragova. Češće pomeramo stolice zbog gostiju, unosimo baštenski nameštaj ili preuređujemo prostor, pa se lakše stvaraju sitna oštećenja.

Kako da uklonite ogrebotine na parketu uz pomoć oraha?

Postupak je veoma jednostavan.

Prepolovite orah i njegovom unutrašnjom stranom nežno pređite preko oštećenog mesta. Važno je da pratite smer godova drveta kako biste postigli bolji efekat.

Ostavite nekoliko minuta da prirodna ulja prodru u površinu, a zatim mesto ispolirajte mekom krpom.

Kod manjih tragova rezultat može biti iznenađujuće dobar. Ogrebotine na parketu biće manje vidljive, a pod će ponovo izgledati urednije i sjajnije.

Naravno, za duboke ogrebotine i veća oštećenja biće potrebni ozbiljniji zahvati, ali za sitne tragove ovaj trik može biti brz i gotovo besplatan način da osvežite izgled poda.