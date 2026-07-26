Kako da se zaštitite od krpelja i kako ga izvaditi bezbedno

Ovi sitni paraziti često ostanu neprimećeni, a pojedine vrste mogu preneti ozbiljne zarazne bolesti. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da je prevencija najbolja zaštita.

Krpelji se najčešće nalaze u visokoj travi, žbunju, šumamai mestima sa dosta vlage, ali mogu biti prisutni i u dvorištima, parkovima i baštama. Kada osete toplotu tela i ugljen-dioksid koji izdišemo, zakače se za odeću ili obuću, a zatim traže pogodno mesto za ubod.

Kako da se zaštitite od krpelja?

Postoji nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno smanjiti rizik od ujeda:

Nosite duge rukave i duge pantalone kada boravite u prirodi.

Birajte svetliju odeću kako biste lakše uočili krpelja.

Koristite repelente koji deluju protiv krpelja. Preparati sa DEET-om pokazali su se efikasnim.

Odeću i obuću možete tretirati preparatima sa permetrinom, ali oni se ne nanose direktno na kožu.

Nakon povratka iz prirode presvucite se i odeću osušite u mašini za sušenje na visokoj temperaturi oko 20 minuta, jer krpelji teško opstaju bez vlage.

Istuširajte se i pažljivo pregledajte celo telo.

Posebnu pažnju obratite na teme, iza ušiju, pazuhe, prepone, pupak i pregibe iza kolena, jer se krpelji često zadržavaju upravo na tim mestima.

Ne zaboravite ni kućne ljubimce. Posle svake šetnje pregledajte psa ili mačku, jer krpelji mogu prvo završiti na njima, a zatim dospeti i u vaš dom.

Kako da smanjite broj krpelja u dvorištu?