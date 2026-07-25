- Pored postojeće trase, posetiocima je dostupna i nova povratna trasa duga 800 metara, pa nakon prvog spusta sledi još jedan nezaboravan let iznad prelepih zlatiborskih predela. Nova sajla dodatno upotpunjuje ovu adrenalinsku avanturu i omogućava posetiocima da još duže uživaju u jedinstvenom pogledu na netaknutu prirodu Zlatibora, kažu u TO Zlatibor.

Sa ukupnom dužinom od 1.350 metara u oba pravca, zip lajn u Ljubišu predstavlja jednu od najatraktivnijih avantura na Zlatiboru, namenjenu svima koji žele da svoj boravak obogate nesvakidašnjim iskustvom ispunjenim brzinom, uzbuđenjem i nezaboravnim pejzažima.

- Vožnja zip lajnom dostupna je svim posetiocima koji žele da iskuse ovu avanturu, a cena spusta u oba pravca iznosi 3.500 dinara, dok je cena spusta u jednom pravcu 2.000 dinara. Deca koja se voze u krilu roditelja mogu uživati u ovoj atrakciji bez dodatne naknade, dodaju u TO Zlatibor.

Za sve one koji vole izazove, prelepe vidikovce i iskustva koja se pamte, nova povratna trasa najdužeg zip lajna u Srbiji čeka vas u Ljubišu.