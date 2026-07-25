Neki kolači se pamte po mirisu koji ispuni celu kuću i ukusu koji vas vrati u detinjstvo. Upravo takav je ovaj kolač sa breskvama – jednostavan za pripremu, kremast i pun sočnog voća.

Ne treba vam mnogo vremena ni komplikovani sastojci, a rezultat je lagana poslastica koja osvaja već pri prvom zalogaju.

Mekana kora, nežan fil i ukusne breskve savršeno se slažu, pa nije čudo što će ovaj kolač brzo postati jedan od omiljenih recepata u vašoj kući.

Zašto ćete obožavati ovaj kremasti kolač?

Ovaj kolač osvaja jednostavnom pripremom i laganim ukusom. Nije težak, osvežava i savršen je za tople dane kada želite nešto slatko, ali ne previše jako.

Kombinacija kremastog fila i sočnih breskvi daje mu poseban ukus, a svaki zalogaj podseća na pravi letnji desert.

Najlepše od svega je što ne morate provesti pola dana u kuhinji. Priprema je jednostavna, a rezultat je poslastica koja će nestati sa stola brže nego što očekujete.

Sastojci za kolač sa breskvama

Za koru:

5 bresaka srednje veličine

2 jajeta

100 ml mleka

2 kašike šećera

2 kašike brašna

pola kesice praška za pecivo

Za fil:

500 ml mleka

2 pudinga od vanile

2 čaše kisele pavlake

4-5 kašika šećera

1 kesica želatina

300 ml soka od breskve

Priprema:

Najpre odvojite belanca i žumanca. Belanca umutite sa šećerom dok ne dobijete čvrst sneg. Dodajte žumanca, brašno, malo ulja i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite smesu koja će biti osnova za ovaj kremasti kolač sa breskvama.

Smesu sipajte u pleh za pečenje i pecite na 200 stepeni oko 15 minuta. Dok se kora peče, operite i oljuštite breskve, pa ih isecite na tanke kriške.

Kada je kora gotova, prelijte je sa nekoliko kašika mleka. Važno je da bude sočna, ali ne natopljena.

Za fil zagrejte mleko, dodajte šećer i skuvajte puding od vanile.

Dok je još topao, pomešajte ga sa kiselom pavlakom i dobro sjedinite. Premažite fil preko kore i stavite kolač u frižider da se stegne. Kada se ohladi, poređajte preko njega kriške breskvi.

Želatin sipajte u sok od breskve i zagrevajte dok se ne otopi. Prelijte preko voća i vratite kolač u frižider da dobro očvrsne.

Desert koji vraća ukus leta

Ovaj kolač sa breskvama pokazuje da za odličnu poslasticu nisu potrebni komplikovani recepti ni mnogo vremena.

Mekana kora, kremasti fil i sočne breskve stvaraju savršen spoj kojem je teško odoleti.

Poslužite ga uz kafu, nakon ručka ili kada vam dolaze gosti. Jedno je sigurno – ovaj lagani letnji kolač brzo će pronaći mesto među omiljenim receptima.

Prijatno!