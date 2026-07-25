Korov je za većinu baštovana neprijatelj broj jedan. Čim se pojavi između cveća ili povrća, većina ga bez razmišljanja počupa. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nisu sve biljke koje rastu na „pogrešnom mestu“ loše za baštu. Neke od njih pomažu zemlji, privlače pčele i druge oprašivače, čuvaju vlagu ili poboljšavaju kvalitet zemljišta.

Važno je samo da ih držite pod kontrolom kako se ne bi previše proširile.

Maslačak omekšava zbijenu zemlju i hrani pčele

Maslačak mnogi smatraju dosadnim korovom, ali njegova duboka žila omekšava zbijeno zemljište i izvlači hranljive materije iz dubljih slojeva.

Osim toga, jedan je od prvih izvora hrane za pčele i druge oprašivače u proleće. Da se ne bi nekontrolisano širio, uklonite cvetove pre nego što formiraju seme.

Tušt čuva vlagu i pomaže zemlji

Tušt se brzo širi, ali je potpuno jestiv i bogat vitaminima i mineralima. Pošto raste nisko uz zemlju, ponaša se kao prirodni malč i pomaže zemlji da duže zadrži vlagu tokom toplih dana.

Najbolje je da ga redovno berete pre nego što razvije seme.

Bela detelina prirodno obogaćuje zemljište

Bela detelina vezuje azot iz vazduha i na prirodan način obogaćuje zemljište. Zbog toga trava oko nje često ostaje zelenija, čak i uz manje đubriva.

Njeni cvetovi privlače pčele i druge korisne insekte, pa može biti odličan saveznik u bašti.

Hajdučka trava privlači korisne insekte

Hajdučka trava nije samo ukras livada. Privlači bubamare i druge korisne insekte koji se hrane baštenskim štetočinama.

Odlično podnosi sunce, ne traži mnogo nege i dovoljno je povremeno orezivanje kako ne bi zauzela previše prostora.

Mišjakinja štiti zemlju od isušivanja

Iako je mnogi odmah čupaju, mišjakinja pravi gust zeleni pokrivač koji pomaže zemlji tako što je štiti od isušivanja i erozije.

Posebno je korisna na praznim lejama ili baštenskim stazama, ali je treba ukloniti pre nego što sazri seme kako se ne bi previše proširila.

Zašto ove biljke ne treba odmah čupati

Nije svaki korov neprijatelj vaše bašte. Mnoge biljke pomažu zemlji, privlače korisne insekte i doprinose zdravijem vrtu. Umesto da ih odmah uklonite, procenite da li mogu da vam budu saveznik i ostavite ih tamo gde neće smetati drugim biljkama.