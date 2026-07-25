Kad neko pozajmi vaš novčanik, po pravilima koja pominje feng šui pozajmljivanje stvari, iz kuće ne iznosi samo kožnu tašnu, nego i deo vašeg novca. Zvuči kao praznoverje, dok ne primetite da ste baš tog meseca ostali u minusu. Postoje četiri predmeta koje bi, prema ovim verovanjima, trebalo da čuvate samo za sebe. Jedan od njih verovatno pozajmljujete svake nedelje, a da uopšte ne razmišljate.

Novčanik odnosi pare čim izađe iz vaše ruke

Tašnu i novčanik nikom ne dajte, ni kad prijateljica zaboravi svoj u drugoj torbi. U ovoj filozofiji se novčanik posmatra kao posuda koja drži vaš novac na okupu. Kad ga date drugome, otvarate vrata neplaniranim troškovima i sitnom curenju para koje ne umete da objasnite. Prazan tuđi novčanik privlači prazan i vaš. Ako baš morate nekome da pomognete, dajte gotovinu u ruku, a torbu zadržite kod sebe.

Šta feng šui kaže o pozajmljivanju odeće

Feng šui pravila savetuju da odeću ne pozajmljujete, iako je to među drugaricama gotovo ritual. Umesto toga, redovno pregledajte orman i izdvojite ono što više ne nosite. Komade koje niste obukli mesecima poklonite od srca, nekom ko će im se obradovati.

Onaj ko prima poklon ili kupuje polovnu garderobu treba da je opere pre nošenja. Potopite odevni predmet u hladnu vodu u kojoj ste rastopili šaku soli, ostavite ga oko pola sata, pa isperite. So po ovim verovanjima skida tuđu energiju sa tkanine.

Papuče koje delite s gostima koče vam posao

Feng šui pozajmljivanje stvari preporučuje da svoje kućne papuče ne dajte nikome, čak ni bliskom gostu. Prema ovom uverenju, tuđa stopala u vašim papučama donose zastoj na poslu i napredovanje koje stalno kasni. Rešenje je jednostavno i jeftino. Nabavite nekoliko pari tankih papuča, sličnih onima iz hotela, koje stoje kraj vrata samo za posete. Tako niko ne dira vaše, a gosti su zbrinuti.

Zašto sat nikad ne bi trebalo pozajmljivati

Sat je najosetljiviji predmet na ovom spisku. Kad ga skinete s ruke i date drugome, a on vam ga vrati, sa satom se navodno vraća i sve što tu osobu muči. Ako je osoba u lošoj fazi, njenu tešku energiju nosite na svom zglobu. Zato lični sat ostaje samo vaš, koliko god da vas neko moli.

Da li je pozajmljivanje ličnih predmeta zaista loše?

Prema feng šuiju, lični predmeti nose energiju vlasnika, pa njihovo pozajmljivanje meša tuđe stanje sa vašim domom. Nauka to ne potvrđuje, ali navika da čuvate svoje stvari nikome ne škodi.

Kako da pomognete drugima, a da ne prekršite pravila

Suština nije u škrtosti, nego u granici između vašeg i tuđeg. Poklonite slobodno, ali ne pozajmljujte lične predmete. Kada nešto date zauvek, energija ide u jednom smeru i vraća se kao dobra volja. Kada pozajmite, predmet putuje tamo-amo i, po ovom verovanju, vuče za sobom nemir. Zato hranu, knjige i alat mirno dajte. Novčanik, odeću, papuče i sat zadržite za sebe.

Mnogi ova pravila shvate ozbiljno tek kad im se poklopi neki loš mesec s pozajmljenom torbom. Feng šui ovde funkcioniše i kao podsetnik da poštujete svoj prostor. A koji od ova četiri predmeta vi pozajmljujete bez razmišljanja, i da li ćete od danas prestati?