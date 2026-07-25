Zbog mnogih priča koje su čuli, Bistričani ne žele da iskušavaju sudbinu, pa u kasnim satima više ne prolaze preko mostova.

Uveče svi beže od mosta

Odavno nije kao suza bistra Bistrička reka, ali "pomutila" se i priča o Bistrici otkako su njeni mostovi postali mesta za izbegavanje u kasnim večernjim satima.

Dolazimo u selo od nešto manje od 700 stanovnika, koji nam ponosno kažu kako se Bistrica i dalje budi i uspavljuje uz zvuk vodenica. I još ponosnije dodaju da se Bistričani polaganjem vodeničarske zakletve zaklinju čašću i obrazom da će pošteno mleti brašno i čuvati njegov visok kvalitet.

A onda, utišavaju ton i za početak nam samo potvrdno klimaju glavom da u njihovom selu, ipak, nije sve tako bistro.

Svatovi na mostu po mraku

Brine ih šta se to dešava na mostu. Jednom i drugom.

- Još se stresem od straha kada se prisetim priče mog dede, uglednog "solunca". Davno mi je ispričao kako je jednom, u rano zimsko jutro, po mrklom mraku krenuo sa kravama na pijacu. Ide deda, a odjednom, na mostu čuje i vidi svatove - priča Dušan Stepanović.

Deda se nije se uplašio, jer je bio siguran da je to vlaška svadba iz susednog sela, pa da je bilo toliko veselo da se slavlje nastavilo do zore. Nekad je bio običaj da kum mora da se isprati do kraja, čak iako je iz drugog sela.

- Nastavi deda u tom smeru, a svatovi ga zaustaviše. Krave su se ukopale od straha, ali ne i on. Neznanci mu ponudiše da popije rakiju i on to učini. Međutim, u tom trenutku, svatovi nestaju, a pojavljuju se konjske glave. Tada se prestravio! - priča Dušan.Nastavio je dalje deda, kad ono, sa druge strane mosta, opet svadba. I opet sve isto. Rakija, konjske glave. Jedva se izvukao odatle i od tada više nikada nije imao mira kada bi mu spomenuli most.

Sila koja se ne vidi, ali se čuje

Naizgled sasvim mirno selo, čiji je kompleks od deset vodenica, valjavica sukna, crkve, salaša, pet kuća, stare škole i kafane, 1986. godine proglašen za kulturno dobro od izuzetnog značaja, uzburkano je strahom da će ljude progutati mrak ako noću budu prelazili preko mostova.