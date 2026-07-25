Jugoslovenka je starinski kolač koji je nekada bio gotovo obavezan na porodičnim trpezama širom bivše Jugoslavije. Domaćice su ga volele jer nije zahtevao skupe sastojke, a rezultat je uvek bio isti: mekana kora, bogat fil od jabuka i pudinga od vanile, uz lagani sloj šlaga koji celu poslasticu čini osvežavajućom.

Ako volite domaće kolače sa jabukama, ovaj recept vredi sačuvati.

Sastojci

Za koru:

4 jaja

200 g šećera

100 ml ulja

130 ml vode

200 g brašna

1 kesica praška za pecivo

Za fil:

1 kg jabuka

200 g šećera

900 ml vode

2 kesice pudinga sa ukusom vanile

100 ml hladne vode za razmućivanje pudinga

Za dekoraciju:

šlag

rendana čokolada

Priprema

Pripremite vazdušastu koru

Rernu zagrejte na 170 stepeni, a pleh dimenzija približno 38 x 25 centimetara obložite papirom za pečenje.

Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa 200 grama šećera dok ne dobijete čvrst sneg. U drugoj posudi umutite žumanca sa uljem i vodom, zatim dodajte brašno i prašak za pecivo. Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka.

Na kraju lagano umešajte umućena belanca kako bi kora ostala lagana i vazdušasta. Sipajte smesu u pleh i pecite oko 20 minuta.

Skuvajte fil od jabuka i vanile

Jabuke oljuštite i isecite na sitne kockice. Stavite ih u šerpu sa 900 mililitara vode i 200 grama šećera. Kada provri, kuvajte još dvadesetak minuta dok jabuke ne omekšaju.

Puding od vanile razmutite u 100 mililitara hladne vode, pa ga uz neprestano mešanje sipajte u kuvane jabuke. Nastavite da kuvate nekoliko minuta dok fil ne postane gust i gladak.

Složite kolač

Vruć fil odmah rasporedite preko pečene kore i poravnajte.

Kolač ostavite u frižideru najmanje četiri sata, a još je ukusniji ako odstoji preko noći. Pre služenja premažite ga umućenim šlagom i pospite rendanom čokoladom.

Sočne jabuke, lagana vanila i mekana kora razlog su zbog kojeg se Jugoslovenka i danas nalazi među omiljenim starinskim kolačima koje mnogi rado vraćaju na porodičnu trpezu.