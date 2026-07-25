Jugoslovenka je starinski kolač koji je nekada bio gotovo obavezan na porodičnim trpezama širom bivše Jugoslavije. Domaćice su ga volele jer nije zahtevao skupe sastojke, a rezultat je uvek bio isti: mekana kora, bogat fil od jabuka i pudinga od vanile, uz lagani sloj šlaga koji celu poslasticu čini osvežavajućom.
Ako volite domaće kolače sa jabukama, ovaj recept vredi sačuvati.
Sastojci
Za koru:
4 jaja
200 g šećera
100 ml ulja
130 ml vode
200 g brašna
1 kesica praška za pecivo
Za fil:
1 kg jabuka
200 g šećera
900 ml vode
2 kesice pudinga sa ukusom vanile
100 ml hladne vode za razmućivanje pudinga
Za dekoraciju:
šlag
rendana čokolada
Priprema
Pripremite vazdušastu koru
Rernu zagrejte na 170 stepeni, a pleh dimenzija približno 38 x 25 centimetara obložite papirom za pečenje.
Odvojite belanca od žumanaca. Belanca umutite sa 200 grama šećera dok ne dobijete čvrst sneg. U drugoj posudi umutite žumanca sa uljem i vodom, zatim dodajte brašno i prašak za pecivo. Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka.
Na kraju lagano umešajte umućena belanca kako bi kora ostala lagana i vazdušasta. Sipajte smesu u pleh i pecite oko 20 minuta.
Skuvajte fil od jabuka i vanile
Jabuke oljuštite i isecite na sitne kockice. Stavite ih u šerpu sa 900 mililitara vode i 200 grama šećera. Kada provri, kuvajte još dvadesetak minuta dok jabuke ne omekšaju.
Puding od vanile razmutite u 100 mililitara hladne vode, pa ga uz neprestano mešanje sipajte u kuvane jabuke. Nastavite da kuvate nekoliko minuta dok fil ne postane gust i gladak.
Složite kolač
Vruć fil odmah rasporedite preko pečene kore i poravnajte.
Kolač ostavite u frižideru najmanje četiri sata, a još je ukusniji ako odstoji preko noći. Pre služenja premažite ga umućenim šlagom i pospite rendanom čokoladom.
Sočne jabuke, lagana vanila i mekana kora razlog su zbog kojeg se Jugoslovenka i danas nalazi među omiljenim starinskim kolačima koje mnogi rado vraćaju na porodičnu trpezu.
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