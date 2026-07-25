Tačno prezime, mesto i datum rođenja baba Višnje nisu poznati. Možda je rođena u selu Donja Trepča, u zaseoku Orlovak i možda se prezivala Urošević, ali istoričari sve do danas o njenom poreklu nisu saglasni.

Čija god da je bila i kako god da se prezivala u istoriji je, pre svega upamćena kao - baba! Baba Višnja bila je majka je kneza Miloša i rodonačelnica dinastije Obrenović!

Višnja se 1765. godine udala za Obrena Martinovića. Sa njim imala troje dece - Jakova, Milana i Stanu. Obren je umro oko 1780. i Višnja se preudala za Teodora Mihailovića iz Gornje Dobrinje.

Teodorov deda zvao se Miloš, pa je po njemu nazvan i Višnjin prvi sin u braku sa Teodorom. I u ovom braku Višnja je imala troje dece - Miloša, Jovana i Jevrema. Sva trojica su rođeni u selu Gornja Dobrinja kraj Požege.

Višnja nije imala mnogo sreće u životu, ali je bila veliki borac. Kao i njen prvi muž i Teodor je umro i to 1802. godine. Posle nekog vremena, Jakov i Milan, njeni sinovi iz prvog braka koji su već bili odrasli i samostalni ljudi, pozvali su majku da sa mlađom decom dođe da živi kod njih u Brusnicu.

Iako od drugog oca, Miloš, Jovan i Jevrem uzeli su prezime svoje polubraće po majci i tako su postali Obrenovići, s tim da su ponekad koristili i prezime dobijeno po svom ocu pa su se potpisivali kao Obrenović Teodorović.

Do Prvog srpskog ustanka Jakov i Milan Obrenović su se bavili trgovinom stokom, a u taj posao su uveli i svog polubrata Miloša koji će, u godinama koje su usledile, postati jedan od najbogatijih ljudi, vođa Drugog srpskog ustanka i knez Srbije.

Baba Višnja, kako su je još za života svi zvali, nije dočekala da vidi sinovljev uspon do moći. Umrla je 18. juna 1817. godine.

Sahranjena je u dvorištu manastira Vraćevšnica u blizini Gornjeg Milanovca.

(Istorjijski zabavnik)