8. Latinska pomorandža (Baštenski jasmin) – Za miris prozora. Latinska pomorandža se sadi tamo gde želite da se miris širi kroz prozore. Krajem juna do početka jula, grm je dve nedelje obavijen belim, mirisnim cvetovima, a miris se proteže 3-5 metara unaokolo. Sorte poput „Virdžinal“, „Er glouing“ i „Bel Etoal“ su pogodne za senovita područja – tolerišu delimičnu hladovinu i cvetaju manje obilno, ali pouzdano. Visina: 1,5-3 metra, u zavisnosti od sorte; posadite uz prazan zid ili između prozora, 2 metra od temelja. Potrebno je malo održavanja: orezujte izdanke u proleće, podmlađujte svakih 4-5 godina.

Kako rasporediti biljke blizu trema i stepenica

Veranda je ono što gosti prvo vide, a porodica svakodnevno. Stoga se ovde primenjuju jednostavna kompoziciona pravila. Uz strane stepenica su nisko rastuće, „arhitektonske“ biljke: hoste, astilbe, nisko rastuća spireja i patuljasta hortenzija. One ne ometaju hodanje, ne kače se za odeću i stvaraju jasnu liniju. Simetrija na ulazu se postiže sa dva identična grma (božuri, kuglasta spireja ili dobro negovana kleka) sa obe strane vrata. Klasik koji uvek funkcioniše. Visoka pozadina iza verande su jorgovani, filadelfija i metličasta hortenzija. Oni prekrivaju prazan deo zida i dodaju dimenziju. Nema trnja u prolazu – šipak i ruže su postavljene na bokovima i krajevima kuće, a ne blizu vrata. Lanac boja duž staze — od trema do kapije: prvo, mirne zelene (hoste), zatim svetle (dnevni ljiljani, božuri) i na kraju velike (hortenzije).

Sezonski kalendar cvetanja: kako bi vaša prednja bašta bila živa od maja do oktobra

Najveća greška koju početnici prave je sadnja svega što cveta u junu, ostavljajući golu fasadu do kraja godine. Svrha izbora 10 biljaka je da se obezbedi kontinuirano cvetanje. Maj: jorgovani (sredina maja do početka juna), rani božuri (kraj maja). Jun: božuri (najveći deo), prve spireje i hoste koje proizvode dekorativne cvetne stabljike. Jul: mocarela (početak), japanska spireja, ljiljan (glavni talas), astilba, prvi listovi hortenzije. Avgust: metlicasta hortenzija (zvezda meseca), spireja, ljiljan (kasne sorte), astilba. Septembar: hortenzija (cveta do mraza), žutika (dekorativno crveno lišće).. Oktobar: hortenzija u „suvom“ dekorativnom stanju, kleka ostaje zelena. Zimi kleka zadržava svoj oblik i boju, a suvi listovi hortenzije pod snegom stvaraju grafički akcenat. Ako posadite najmanje 5-6 navedenih biljaka, fasada će izgledati uređeno i dobro održavano tokom cele godine - bez nedeljnog plevljenja ili jutarnjeg zalivanja.