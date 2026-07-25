Osnovna pravila za sadnju u blizini kuće
Pre nego što odaberete određene vrste, važno je razumeti tri ograničenja koja odvajaju prednju baštu od bilo koje druge cvetne površine. Žbunje ne bi trebalo da bude bliže od 1,5 metar od temelja. Rastojanje od zida kuće do debla žbunja treba da bude najmanje 1,5 metar, a od debla drveta najmanje 5 metara. Ovo nije formalnost. Kada se sade preblizu, korenje jorgovana počinje da se probija ispod temeljne jastučice, a često zalivanje u blizini zida uzrokuje poplave temelja i buđ na donjim. Pravilo: žbunje treba da bude visoko od 1,5 do 2 metra, velike višegodišnje biljke poput božura treba da budu visoke 80 cm ili više, a niske biljke treba da budu visoke 40–50 cm ili više. Izbegavajte sadnju bilo čega bliže od ovih ograničenja.
Sunčana ili senkovita strana
Dva potpuno različita izbora. Južna i jugozapadna strana fasade se zagrevaju od jutra do večeri, gde uspevaju biljke koje vole sunce: jorgovani, spireje, ljiljani i božuri. Severna i severoistočna strana dobijaju samo jutarnju ili difuznu svetlost, gde uspevaju hoste, astilbe i paprati koje vole hlad. Uobičajena greška u prednjim baštama je sadnja istog izbora biljaka oko celog oboda kuće. Kao rezultat toga, božuri ne cvetaju na senkovitoj strani, a hoste na sunčanoj strani blede do žućkasto-smeđih mrlja do jula. Ono što se vidi sa prozora je glavni kriterijum: visina. Biljke ispod prozora ne bi trebalo da zaklanjaju pogled iz soba. Optimalna visina za grm ispod niskog prozora (do 1,2 m od tla) je 60–80 cm u zrelom stanju. Ispod visokog prozora (prozorska daska 1,5 m ili viša) mogu se saditi biljke do 1,5 metara. Sve što je više treba saditi samo u uglovima kuće i duž praznih zidova. Na primer, hortenzija dostiže 2–2,5 metra kada sazri i sadi se uz prazan zid ili na kraju kuće. Niskorastuće sorte spireje, kao što su „Litl Princess“ ili „Goldflejm“, visine 50–70 cm, najbolje je saditi ispod prozora.
Biljke za sunčanu stranu kuće
1. Jorgovan - majski klasik. Zreo jorgovan je žbun visok 3-4 metra i širok do 2 metra. Sadite ga samo na krajevima kuće ili uz prazan zid, najmanje 2 metra od temelja, jer jorgovan ima jak korenov sistem. Cveta sredinom maja do početka juna 2-3 nedelje, nakon čega se razvija u gustu zelenu zavesu koja prekriva prazan deo zida do jeseni. Ne zahteva gotovo nikakvu negu: izbledele cvetove secite jednom godišnje u proleće, orezujte svake 3-4 godine.
2. Spirea – ivica koja neprekidno cveta. Spiraeja je pravi dar za prednju baštu. Nisko rastuće sorte (japanska, „Little Princess“, „Goldflame“, „Anthony Waterer“) formiraju gusti jastuk visine 50–70 cm i cvetaju od juna do septembra – ružičasti i beli šeširi se smenjuju tokom celog leta. Sadite 1–1,2 metra od zida, sa razmakom od 40–60 cm između grmova. Dobro podnosi orezivanje, otporna je na toplotu i preživeće zimu u umerenim klimatskim uslovima bez pokrivača.
3. Lilijan – je višegodišnja biljka kojoj nije potrebno ništa više nego da je posadite. Moderne sorte cvetaju od kraja juna do avgusta, sa cvetovima veličine 8–12 cm, boja varira od žute i narandžaste do boje vina i gotovo crne. Sadite 50–80 cm od zida u grupama od 3–5. Zalivajte samo tokom suše i đubrite jednom u proleće, i to je to. Čak i ako zaboravite na cvetnu gredicu za tu sezonu, i dalje će cvetati.
4. Božuri – dragulj prednje bašte. Božur je klasik baštu, posebno blizu trema. Cveta krajem maja i u junu, bujnim cvetovima prečnika 15–20 cm koji traju 2–3 nedelje. Žbun može da živi na istom mestu 20 godina ili više i raste svake godine. Ostavite najmanje 80 cm od temelja i 80–100 cm između žbunova. Glavno pravilo: nemojte previše duboko zakopavati (pupoljci treba da budu 3–5 cm ispod nivoa zemlje, ne dublje).
5. Juniperus (kleka) Jedini zimzeleni među naših deset najboljih. Zadržava svoj oblik i boju tokom cele godine: zimi, na snežnoj pozadini, fasada ne izgleda prazno, kao kod listopadnog žbunja. Za prednju baštu, izaberite puzeće sorte: Juniperus 'Tamariscifolia', Juniperus horizontalis 'Blue Chip' i 'Andora Compact'. Visina 30–60 cm, širina 1–2 metra. Sadite 1 metar od zida u sunčanim uslovima, u kiselom zemljištu; drenaža je neophodna.
6. Hosta – zvezda fasade u senci. Hosta je obavezna na severnoj strani kuće, gde ništa drugo ne raste. Njeno dekorativno lišće uključuje svetlozelene, plave i šarenolike listove sa belim ili žutim ivicama. U zavisnosti od sorte, žbun se kreće od 25 cm („Mišje uši“) do 1 metra („Sum end Supstans“). Sadite 40–60 cm od zida, sa razmakom od 40–100 cm između biljaka, u zavisnosti od zrele veličine. zalivajte umereno, đubrite po želji, i može živeti 10–15 godina na jednom mestu.
7. Astilba - je vrsta biljke koja ima oko 18 različitih vrsta. Ona cveta u julu i avgustu bujnim metlicama belih, ružičastih, grimiznih i ljubičastih nijansi. Posadite 50-70 cm od zida na severnoj ili severoistočnoj strani. Vlažno zemljište je ključno: astilba ne toleriše isušivanje. Sorte se kreću u visini od 30 cm (patuljaste sorte, za prednji plan) do 100 cm (visoke 'Ametist' i 'Granat', za pozadinu). Nakon cvetanja, dekorativne metlice ostaju kao smeđi „sultani“ do jeseni.
8. Latinska pomorandža (Baštenski jasmin) – Za miris prozora. Latinska pomorandža se sadi tamo gde želite da se miris širi kroz prozore. Krajem juna do početka jula, grm je dve nedelje obavijen belim, mirisnim cvetovima, a miris se proteže 3-5 metara unaokolo. Sorte poput „Virdžinal“, „Er glouing“ i „Bel Etoal“ su pogodne za senovita područja – tolerišu delimičnu hladovinu i cvetaju manje obilno, ali pouzdano. Visina: 1,5-3 metra, u zavisnosti od sorte; posadite uz prazan zid ili između prozora, 2 metra od temelja. Potrebno je malo održavanja: orezujte izdanke u proleće, podmlađujte svakih 4-5 godina.
Kako rasporediti biljke blizu trema i stepenica
Veranda je ono što gosti prvo vide, a porodica svakodnevno. Stoga se ovde primenjuju jednostavna kompoziciona pravila. Uz strane stepenica su nisko rastuće, „arhitektonske“ biljke: hoste, astilbe, nisko rastuća spireja i patuljasta hortenzija. One ne ometaju hodanje, ne kače se za odeću i stvaraju jasnu liniju. Simetrija na ulazu se postiže sa dva identična grma (božuri, kuglasta spireja ili dobro negovana kleka) sa obe strane vrata. Klasik koji uvek funkcioniše. Visoka pozadina iza verande su jorgovani, filadelfija i metličasta hortenzija. Oni prekrivaju prazan deo zida i dodaju dimenziju. Nema trnja u prolazu – šipak i ruže su postavljene na bokovima i krajevima kuće, a ne blizu vrata. Lanac boja duž staze — od trema do kapije: prvo, mirne zelene (hoste), zatim svetle (dnevni ljiljani, božuri) i na kraju velike (hortenzije).
Sezonski kalendar cvetanja: kako bi vaša prednja bašta bila živa od maja do oktobra
Najveća greška koju početnici prave je sadnja svega što cveta u junu, ostavljajući golu fasadu do kraja godine. Svrha izbora 10 biljaka je da se obezbedi kontinuirano cvetanje. Maj: jorgovani (sredina maja do početka juna), rani božuri (kraj maja). Jun: božuri (najveći deo), prve spireje i hoste koje proizvode dekorativne cvetne stabljike. Jul: mocarela (početak), japanska spireja, ljiljan (glavni talas), astilba, prvi listovi hortenzije. Avgust: metlicasta hortenzija (zvezda meseca), spireja, ljiljan (kasne sorte), astilba. Septembar: hortenzija (cveta do mraza), žutika (dekorativno crveno lišće).. Oktobar: hortenzija u „suvom“ dekorativnom stanju, kleka ostaje zelena. Zimi kleka zadržava svoj oblik i boju, a suvi listovi hortenzije pod snegom stvaraju grafički akcenat. Ako posadite najmanje 5-6 navedenih biljaka, fasada će izgledati uređeno i dobro održavano tokom cele godine - bez nedeljnog plevljenja ili jutarnjeg zalivanja.
Ukratko, prednja bašta nije samo „nešto lepo što ste pronašli u prodavnici ovog proleća“, već kompozicija biljaka različitih visina, vremena cvetanja i zahteva za svetlošću. Deset opisanih vrsta – jorgovan, spireja, filadelfija, hortenzija metlica, žutika, kleka, ljiljan, hosta, božuri i astilba – pokrivaju celu sezonu od maja do oktobra, podeljene su u selekcije za sunčana i senovita područja i ne zahtevaju redovno održavanje. Ako se pravilno zasadi – sa razmakom od 1,5–2 metra od temelja i uzimajući u obzir pogled sa prozora – fasada će izgledati negovano 10–15 godina bez ponovne sadnje.
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