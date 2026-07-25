Voleo je decu i deo svog pisanog stvaralaštva posvetio je upravo njima – zbirka pesama „Poštovana deco” iz 1954. godine, „Smešne reči” iz 1961. godine, kao i zbirku priča i pesama „Pričam ti priču” iz 1963. godine. Lista je podugačka.

Njegova pisana reč namenjena deci donela je ono što su autori knjige „Pisci za decu i mlade” nazvali „drugčijim tretmanom detata”. Autori takođe ističu baš Radovića kao predvodnika novog talasa u našem stvaralaštvu, te ga karakterišu kao čoveka „blistavog dara, životne mudrosti, vedrog i pametnog rukopisa”.

U svojim aforizmima često je kritikovao roditelje i stajao u zaštitu dece:

„Ako već tučete decu, tucite ih bez razloga, jer su ovi drugi razlozi gluplji.”

Bio je glavni urednik „Pionirskih novina”, urednik programa za decu Radio Beograda, urednik Programa za decu Televizije Beograd, urednik lista „Poletarac”, novinar „Borbe”, kao i urednik Studija B.

„Beograde – dobro jutro” – početak i kraj jedne „ere”

U prilog tome govori i činjenica da su istoimene knjige prodate u neverovatnom broju primeraka, a sadrže samo deo tekstova koje je Radović pustio u etar. Iako je često putem aforizama kritikovao slušaoce, on je za njih i brinuo, ponekad iskazujući svoju brigu i doslovno.

„Dragi slušaoci, Imate i vi nekog svog na visokom položaju. To je naš Studio B, na 23. spratu Palate ‘Beograd’. Javite nam ako vas neko dira. Javite nam i ako vas ne dira, a obećao je… Videće oni kod vašeg Studija B, pogotovu ako se popnu na našu lepu i visoku palatu.”

Dušan Slavković, novinar i jedan od autora enciklopedije „Dva veka srpskog novinarstva” u svom tekstu o Dušku Radoviću rekao je: „Ni autor nije bio pošteđen raznoraznih ocena i epiteta: svedok vremena, oko i uho grada, mudro zakeralo, savest nesavesnih, matoro gunđalo, budilnik, ranoranilac, petao koji kukuriče, podrugljiv i često gorka prznica.”