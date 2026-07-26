Od davnina postoji verovanje da ime koje dete dobije može da utiče na njegov karakter, životni put i sudbinu. Iako za to ne postoje naučni dokazi, u srpskoj tradiciji izbor imena oduvek je imao posebno značenje. Roditelji su često birali imena koja simbolizuju zdravlje, sreću, ljubav, snagu ili blagostanje, verujući da će tako svom detetu poželeti lep i ispunjen život.

Upravo zbog toga neka ženska imena vekovima važe za simbole uspeha, sreće i obilja.

Zlata

Ime Zlata potiče od slovenske reči zlato i simbolizuje bogatstvo, vrednost i blagostanje. Smatra se da devojčice koje nose ovo ime odrastaju u odlučne, vredne i samostalne žene koje lako privlače uspeh i znaju da ostvare svoje ciljeve.

U našem narodu ovo ime se oduvek vezivalo za nešto dragoceno i plemenito, pa nije slučajno što ga mnogi smatraju jednim od najsrećnijih ženskih imena.

Viktorija

Ime Viktorija vodi poreklo iz latinskog jezika i znači "pobeda". Zbog svog značenja često se povezuje sa uspehom, istrajnošću i snagom karaktera.

Veruje se da žene koje nose ovo ime imaju izražene liderske osobine, veliko samopouzdanje i sposobnost da prevaziđu prepreke. Upravo zbog toga mnogi smatraju da ih kroz život prati srećna zvezda.

(Stil)