Crkva Časnog krsta u Malom Zvorniku, ili "mali Ostrog", isklesana je u pećini u periodu kada je građen i tajni podzemni grad kralja Aleksandra I Karađorđevića.

Po uzoru na najveću pravoslavnu svetinju manastir Ostrog Crnoj Gori, u Malom Zvorniku sagrađen je "mali Ostrog". Sveto mesto u koje dolaze vernici širom ovog regiona posvećeno je Svetom Vasiliju Ostroškom Čudotvorcu. Crkva je ukopana u brdo u obliku krsta, dužine 33 i širine 33 metra koliko je i Bog bio na zemlji.

Crkva Časnog krsta otkrivena je pre 14 godina, a iskelsana je u pećini najverovatnije u peridou između 1932. i 1934. godine, u vreme kada je građen tajni podzemni grad kralja Aleksandra Karađorđevića.

U avgustu prošle godine, na crkvu je je nameštena kupola sa zvonom i krstom na vrhu. Postavljanje zvona na liticu, 33 metra iznad hrama, trajalo je oko 4 sata, a za taj posao bila je unajmljena specijalna dizalica, na čiji dolazak se čekalo više od mesec dana. Po završetku radova lokalno sveštenstvo, u prisustvu brojnih vernika, služilo je ispred crkve svetu liturgiju, nakon koje su, uz zahvalnost Gospodu na pomoći, jedni drugima čestitali na uspešno obavljenom poslu.

Osvećenje zvona, zvonika i Časnog krsta za crkvu u steni u Malom Zvorniku, u prisustvu velikog broja vernika, crkvenih velikodostojnika i gostiju, obavljeno je 21. jula, na dan Sv. Velikomučenika Prokopija, krsne slave opštine Mali Zvornik.

Mileta Tovarević, sveštenik crkve Časnog krsta približio je istorijat same crkve, ali i njen razvoj uz očuvanje tradicije i prave, stare srpske vere.

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- Ovde su svako jutro vojnici dolazili i umivali se na česmu koja je tu na ulazu u crkvu, dolazili su nakon toga na molitvu, pa na doručak. Posle podne su se vraćali na molitvu, pa na umivanje, večera i dalje na spavanje, odmaranje... Ceo taj ritual trajao je do 1934. godine, odnosno do ubistva Kralja Aleksandra, od tada je sve prekinuto i ništa više u crkvi i na crkvi nije rađeno - govori sveštenik Mileta Tovarević i nastavlja:

- Mi smo ovde počeli 2011. godine. Polako, stidljivo, gore iznad kapije počeli smo da zidamo novi Ostrog koji sa sobom vuče tradiciju. Odavde, sa ovog mesta je kralj otišao pod Ostrog, a ovo što je urađeno, odnosno što će se tek raditi likom će 85 odsto ličiti na Ostrog.

Sveštenik Mileta navodi da je 2008. godine završeno zidanje, podignuto je kube, zvono i krst i na taj način ulepšana čitava Srbija, a pogotovo zapadni deo naše zemlje.

- Zapadna Srbije nije što je nekad bila, dobila je pravu lepoticu, a sve što se tek bude radilo i dolazilo, biće ukras Republici Srpskoj i Srbiji. Time ćemo i mi ostaviti trag, ne samo sveti Vasilije Ostroški već i mi - navodi sveštenik.

101 kandilo

Kada se uđe u crkvu, pored izvanrednog mira i mirisa, jedan produhovljen pečat daje joj i to što nema osvetljenja, već čak 101 kandilo.

- Mi ovde imamo 101 kandilo, ovde se sve služi samo pod svećama i kandilima. Mnoge sam crkve prošao i nigde nema, čak ni na Hristovom grobu, toliko kandila kao ovde - navodi sveštenik Mileta.

Crkva je sve do 2004. godina bila apsolutno zapuštena, od prekida radova na podzemnom gradu do 2004. godine kada su meštani zajedno sa sveštenikom počistili smetlište i sve drugo preuredili i počeli da služe liturgije i bogosluženja.

- Sve se rađa i živi ponovo. Iz pepela možemo svašta izvaditi, nije cilj gledati da nešto bude samo što novije, i nešto staro može biti lepo kada se očisti, spremi i pripremi - govori sveštenik Mileta Tovarević za kraj.