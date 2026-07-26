Dok hiljade ljudi svakog leta kreću ka moru, sve više porodica otkriva da pravo osveženje ne mora da bude stotinama kilometara daleko. Na svega nekoliko minuta od Sokobanje nalazi se Bovansko jezero, mirna oaza okružena zelenim padinama, uređenim plažama i čistom vodom koja leti privlači kupače, ribolovce i ljubitelje prirode . Bez velikih gužvi, bez višesatnih čekanja na granicama i uz znatno manji budžet, ovo jezero postaje jedna od najlepših letnjih destinacija u Srbiji.

Jezero koje mnogi otkriju tek kada jednom dođu

Na putu između Aleksinca i Sokobanje, skriveno među brežuljcima istočne Srbije, prostire se Bovansko jezero. Nastalo je pregrađivanjem Južne Morave i danas predstavlja jedno od najlepših veštačkih jezera u zemlji. Dugo oko osam kilometara i okruženo netaknutom prirodom, pruža potpuno drugačiji doživljaj od užurbanih turističkih centara.

Ovde nema gradske buke ni prepunih šetališta. Umesto toga, čuju se talasi, cvrkut ptica i vetar koji prolazi kroz šumu. Upravo taj mir mnogi izdvajaju kao najveći razlog zbog kojeg se svake godine vraćaju.

Kupanje, pedaline i dan bez stresa

Tokom leta uređene plaže privlače porodice sa decom, dok je voda prijatna za kupanje. Zbog zaštite kvaliteta vode nisu dozvoljeni motorni čamci, pa je ambijent mnogo mirniji nego na mnogim drugim jezerima.

Posetioci mogu da iznajme pedaline ili čamce na vesla, okušaju se u jedrenju ili jednostavno provedu dan na obali. Ljubitelji ribolova posebno cene Bovansko jezero jer je bogato šaranom, somom, smuđem, štukom i drugim vrstama ribe.

Idealna baza za istraživanje istočne Srbije

Boravak na Bovanskom jezeru ne svodi se samo na kupanje.

Na svega nekoliko minuta vožnje nalazi se Sokobanja, jedna od najpoznatijih banja u Srbiji, dok ljubitelji istorije mogu obići ostatke srednjovekovne tvrđave Bovan i lokalitet poznat kao Jerinin grad.

U okolini se nalaze i planinske staze, vidikovci i brojna izletišta, zbog čega mnogi ovde ostaju nekoliko dana, kombinujući odmor na vodi sa obilascima prirodnih i kulturnih znamenitosti.

Letovanje ne mora da znači more

Poslednjih godina domaći turizam beleži sve veće interesovanje za jezera i planinske destinacije. Razlog nije samo cena, već i želja ljudi da odmor provedu u prirodi, daleko od gužvi i visokih temperatura.

Bovansko jezero upravo zato sve češće nazivaju jednim od skrivenih dragulja Srbije. Ono možda nema morske talase, ali ima uređene plaže, čist vazduh, prijatnu vodu i pejzaže zbog kojih mnogi kažu da se ovde odmaraju bolje nego na moru.