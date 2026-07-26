Nekada je važila za sirotinjsko jelo, a tako je mnogi nazivaju i danas. Međutim, nutricionisti su joj dodelili epitet zdrave namirnice, ističući brojne koristi koje ima za ljudsko zdravlje.

Ko odluči da uvrsti palentu u svoj jelovnik, pravi dobar izbor za svoje zdravlje. Ova namirnica predstavlja prirodan izvor složenih ugljenih hidrata, ne sadrži gluten i ima veoma malo masti. Priprema se od mlevenog kukuruznog brašna ili kukuruznog griza.

Prednosti palente su brojne. Nutricionisti ističu da sadrži optimalan odnos složenih ugljenih hidrata, koji organizmu obezbeđuju dugotrajan izvor energije, kao i značajne količine minerala poput cinka, magnezijuma i fosfora.

Zahvaljujući visokom sadržaju dijetalnih vlakana, palenta doprinosi pravilnom radu creva i može da podstakne metabolizam, a pritom pruža dugotrajan osećaj sitosti. Upravo zbog toga često se preporučuje osobama koje žele da regulišu telesnu težinu.

Dijetalna vlakna kojima obiluje podstiču varenje, doprinose zdravlju debelog creva i mogu pomoći u prevenciji opstipacije.

Palenta se često smatra jednom od najbezbednijih žitarica jer se priprema od kukuruznog griza, prirodno ne sadrži gluten i pogodna je za osobe sa celijakijom ili intolerancijom na gluten. Može biti dobar izbor i za bebe, decu, kao i za osobe sa hroničnim oboljenjima, u skladu sa preporukama lekara ili nutricioniste.

Iako palenta sama po sebi ne snižava holesterol, dijetalna vlakna iz kukuruza mogu doprineti održavanju njegovog normalnog nivoa. Kada je deo uravnotežene ishrane i zdravog načina života, njena redovna konzumacija može biti povezana sa manjim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Analiza objavljena u časopisu British Medical Journal pokazala je da je veći unos integralnih žitarica povezan sa manjim rizikom od razvoja hroničnih bolesti. Jedan od autora istraživanja, Dagfinn Aune, istakao je značaj redovne konzumacije namirnica od celog zrna kao dela uravnotežene ishrane.

Palenta sadrži karotenoide, kao i manje količine vitamina A, koji imaju antioksidativna svojstva, štite ćelije od oksidativnog stresa i doprinose očuvanju zdravlja vida.

Zahvaljujući umerenom glikemijskom indeksu i relativno niskom glikemijskom opterećenju, palenta može doprineti stabilnijem nivou šećera u krvi, naročito kada se kombinuje sa namirnicama bogatim proteinima i zdravim mastima. Zbog toga može biti dobar izbor u okviru uravnotežene ishrane osoba koje vode računa o regulaciji glukoze u krvi.

Ko redovno jede palentu, dobro zna da ova namirnica obezbeđuje dugotrajan osećaj energije. Razlog je jednostavan – složeni ugljeni hidrati se sporo vare, pa organizmu pružaju postepen i stabilan izvor energije, bez naglih oscilacija.

Palenta pripremljena samo sa vodom prirodno je niskokalorična i posna. Međutim, dodavanjem većih količina punomasnog sira, kajmaka, putera ili slanine značajno se povećava unos kalorija i zasićenih masti. Da bi zadržala svoje nutritivne prednosti, najbolje je kombinovati je sa jogurtom sa smanjenim sadržajem masti, barenim povrćem ili nemasnim izvorima proteina.

Za pripremu tradicionalne palente potrebna su samo tri sastojka – kukuruzni griz (ili kukuruzno brašno), voda i so. Reč je o jednostavnom, hranljivom i pristupačnom obroku koji potvrđuje da zdrava ishrana ne mora da bude skupa.