Sočni, osvežavajući crveni plod prepun likopena gotovo svi vole i smatraju bezbednom i vrlo zdravom namirnicom, ali paradajz zapravo može da ima neka loša neželjena dejstva.

Ako osećate neke od sledećih simptoma, možda pripadate grupi ljudi koja ne bi smela da konzumira paradajz, navodi sajt Onlymyhealth.

Želudačni refluks

Paradajz spada u veoma kisele namirnice i zato može da izazove gorušicu kod ljudi koji pate od gastritisa ili gastroezofagealnog refluksa. Čak iako ste zdravi i ne patite od tih stomačnih problema, ako jedete puno paradajza ili paradajz sosa, i vi možete da iskusite ove neprijatne simptome.