Na talasima Radio "Studio B" Duško Radović budio je Beograđane svako jutro na svojstven način. Uvek je imao spreman nov aforizam na ispriča sugrađanima o kojima su se mogli čuti razgovori i u autobusu, i u kancelariji i na ulicama prestonice. Osim što je pisao sjajne aforizme, sa lakoćom je stvarao pesme i priče, ali se predano bavio i novinarstvom i uredništvom. Međutim, njegova iskrenost nekome je smetala...

Duško lavljeg srca

Duška Radovića mnogi znaju i po neobičnoj pesmi o plavom zecu, čudnom zecu, jedinom na svetu. Zapravo, on sam je bio tako jedinstven i jedini na svetu. Poznati srpski književnik Matija Bećković nazvao ga je „priznatim genijem nepriznate književnosti“. Stvarao je neprekidno, pisao pesme, priče, najave, skečeve, songove, drame, aforizme, a autor je i najpoznatijeg teksta za matičare kojim su mnogi parovi sklopili brak.

Ako se u jednoj rečenici treba opisati, onda bi to bila baš Bećkovićeva misao: „Pisao je reklame kao da piše zakone.“ Toliko je posebno lafovsko srce imao Duško.

U jednom intervjuu rekao je da je prava mudrost ne shvatati ništa ozbiljno, ali i da on baš i nije toliko mudar, te neke stvari shvata ozbiljnije no što to zaslužuju.

"Ja sam dokoličar"

Duško nije voleo da za njega kažu da je pesnik. Mislio je kako je pesnik samo srećan uređaj koji proizvodi pesme. Za sebe je govorio da je dokoličar.