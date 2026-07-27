Miris kuvanog kukuruza mnogima je najlepši znak da je leto stiglo. Ipak, iako većina samo ubaci klipove u vodu i čeka da omekšaju, iskusne domaćice znaju da nekoliko sitnica pravi ogromnu razliku.

Uz dva jednostavna dodatka, kukuruz dobija bolji ukus, zrna postaju mekša, sočnija i prirodno slađa, a priprema ostaje potpuno jednostavna.

Ovako domaćice prave najmekši kuvani kukuruz

Mnoge domaćice u šerpu ne dodaju samo vodu, već ubace i malo šećera i putera. Ovi sastojci ne menjaju ukus kukuruza na veštački način, već ističu njegovu prirodnu slatkoću i daju mu bogatiju aromu.

Posebno se ovaj trik pokazuje korisnim kada klipovi nisu potpuno mladi i kada zrna nemaju onu savršenu mekoću koju svi vole.

Samo malo ovoga i ukus se potpuno promeni

Dovoljna je samo jedna do dve kašičice šećera u vodi za kuvanje. On neće napraviti od kukuruza poslasticu, već će pojačati njegovu prirodnu slatkoću.

Upravo zbog toga mnogi ljubitelji kuvanog kukuruza koriste ovaj mali trik kada žele da svako zrno bude ukusnije.

Svako zrno bude nežno, sočno i puno ukusa

Drugi dodatak koji pravi razliku jeste puter. Jedna kašika ubačena u vodu tokom kuvanja daje kukuruzu puniji ukus i blagu kremastu aromu.

Dok se topi, puter obavija zrna i pomaže da budu nežnija i prijatnija za jelo.

Ne pravite ovu grešku sa solju

Mnogi odmah na početku kuvanja dodaju so, ali to nije najbolji izbor.

So može da utiče na teksturu zrna i učini ih tvrđim, pa je najbolje dodati je tek kada je kukuruz gotov ili neposredno pre posluživanja.

Koliko dugo treba kuvati kukuruz?

Vreme kuvanja zavisi od toga koliko su klipovi mladi.

Mladi kukuruz obično je gotov za 15 do 20 minuta, dok starijim klipovima može biti potrebno i do 40 minuta da postanu mekani.

Kada je pravilno pripremljen, kuvani kukuruz ima mekana zrna koja se lako odvajaju i ukus koji podseća na najlepše letnje dane.