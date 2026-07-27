Semenke lubenice završe u kanti pre nego što pojedete drugi zalogaj, a u tom sitnom crnom zrnu krije se više proteina i minerala nego u dobrom delu samog voća. Većina ljudi ih pljune bez razmišljanja. Nutricionisti to zovu propuštenom prilikom, jer seme lubenice sadrži magnezijum, gvožđe, cink i nezasićene masne kiseline. Trik nije da ih gutate cele. Trik je u sušenju i kratkom prženju, o čemu piše u sredini teksta.

Zašto su semenke lubenice zapravo nutritivna bomba

Osušena zrna imaju ukus koji mnogi porede sa suncokretom. Bogata su biljnim proteinima i zdravim mastima, pa ih sve češće viđate u zdravoj ishrani. Kad ih jednom probate propržene, teško ćete ih ponovo baciti.

Koliko kalorija imaju koštice lubenice

Portal „Healthline“ navodi da 100 grama očišćenih zrna sadrži oko 560 kalorija. Zvuči puno, ali gotovo niko ne pojede toliko odjednom. Šaka celih semenki, oko četiri grama, ima svega 23 kalorije. Visoka brojka se odnosi samo na golo zrno, ne na semenku sa ljuskom.

Kako da osušite semenke lubenice bez plesni

Sačuvajte samo zrele, tamne semenke. Svetle i mekane bacite. Isperite ih pod mlazom vode i skinite ostatke ploda. Rasporedite ih u jednom sloju na poslužavnik ili čistu krpu. Ostavite ih na toplom i prozračnom mestu dok se potpuno ne osuše.

Ovo je korak koji ljudi najčešće preskaču, pa im semenke propadnu. Vlaga je jedini razlog zbog kog se pojavi plesan. Ne žurite, sačekajte da budu suve na dodir.

Prženje koje im daje orašasti ukus

Suva zrna kratko propržite u tiganju ili ispecite u rerni. Postoji i drugi način. Dodajte malo vode i prstohvat soli, pa zagrevajte dok tečnost ne ispari. Zatim nastavite pečenje dok ne postanu hrskave. Tako dobijete blagi, orašasti ukus koji vuče da uzmete još jednu šaku.

Kako da jedete seme lubenice svaki dan

Ovako pripremljene semenke jedu se kao užina, sa uklonjenom ljuskom, tačno kao suncokret. Ako vam smeta ljuštenje, imate lakši put. Sameljite ih i pospite po jogurtu, ovsenim pahuljicama ili salati.

Samo jedna do dve kašike obogaćuju obrok proteinima, zdravim mastima i mineralima. Dobijete besplatan dodatak koji ste do juče bacali. Nula dinara, a hranljiviji obrok. Zato sledeći put kad sečete lubenicu, odvojite koštice sa strane.

Da li se semenke lubenice mogu jesti sirove?

Mogu, ali su tvrde i teže se vare. Bolje ih osušite i kratko propržite, tako su hrskave i lakše za jelo.

Kako da najbrže osušim seme lubenice?

Isperite ih, obrišite i pecite na 150 stepeni u rerni dvadesetak minuta uz povremeno mešanje, dok ne postanu suve i hrskave.

Da li su semenke lubenice previše kalorične?

Nisu, ako ih jedete u razumnoj količini. Šaka ima oko 23 kalorije, pa slobodno budu deo dnevne užine.

A vi, da li ste ikada probali da sačuvate semenke ili ih automatski bacate u kantu? Napišite u komentarima kako ih pripremate.