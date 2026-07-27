Rođen kao Bajica Nenadić u srpskoj pravoslavnoj porodici, Mehmed-paša Sokolović izrastao je u jednog od najmoćnijih i najuticajnijih državnika Osmanskog carstva. Poreklom Srbin, doveden je kao dete kroz surovi sistem „danak u krvi", a zahvaljujući izuzetnoj inteligenciji, diplomatskoj veštini i vojnom talentu, uzdigao se do samog vrha carstva – do položaja velikog vezira, koji je zadržao tokom vladavine čak trojice sultana. Njegov uticaj bio je ogroman, a ime zauvek upisano u istoriju Srbije, Balkana i Osmanskog carstva.

Danak u krvi

Rođen je 1505. ili 1506. godine u selu Sokolovići, kod današnjeg Rudog (Republika Srpska, BiH) u srpskoj pravoslavnoj porodici. Otac mu se zvao Dimitrije, a majka Marija. Kao dečak, paša se školovao u manastiru Mileševa, gde je njegov stric bio sveštenik, a u „danku u krvi" odveden je u janjičare kada je imao između 15 i 18 godina.

U narodu je ostala priča da je Mehmed, kada je već bio veliki vezir, posetio svog strica u Mileševi i pitao ga „Spominješ li se kako si me nekada bio?”, a on mu je odgovorio: „Da te nisam bio, ne bi tu sedeo gde sada sediš”.

Bajica je u Jedrenu preveden u islam i dobija ime Mehmed. Bio je dobar učenik, pa je islamski zakon i istoriju učio vrlo predano. Postao je veliki musliman, međutim smatra se da je u sebi sačuvao osnove pravoslavljla koje je usvojio u Mileševi.