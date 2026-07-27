Najpoznatija jezera Fruške gore su Bešenovačko jezero ili kako ga neki zovu Beli Kamen, Ledinačko jezero, Sot, Borkovac i Pavlovačko. Po lepoti se posebno izdvajaju Bešenovačko i Ledinačko.

Ledinačko jezero

Smešteno u blizini naselja Stari Ledinci nedaleko od Novog Sada, Ledinačko jezero predstavlja jedno od najfascinantnijih veštačkih jezera u ovom regionu. Iako je prvobitno postojala ideja da postane javno odmaralište i centar parka prirode, ovaj vojvođanski dragulj je prešao u privatno vlasništvo.

Kako je jezero nastalo?

Ovaj lokalitet krije specifičnu istoriju neraskidivo vezanu za događaje iz 1999. godine. T okom NATO bombardovanja, u tadašnjem kamenolomu "Srebro" oštećene su pumpe koje su do tada ispumpavale vodu. Nakon njihovog prestanka sa radom, podzemne vode i dve lokalne rečice počele su ubrzano da pune kamenolom, formirajući jezero nesvakidašnje lepote.

Geografske odlike i karakteristike

Površina i reljef: Jezero zauzima površinu od četiri hektara, a uokvireno je impresivnim, strmim liticama.

Dubina: Prosečna dubina iznosi 15 metara, mada se (slično Bešenovačkom jezeru) pretpostavlja da na pojedinim mestima doseže i do 50 metara.

Kvalitet vode: Prepoznatljivo je po izuzetno čistoj, bistroj i hladnoj vodi zelenkaste nijanse, koju konstantno osvežavaju njegove pritoke.

Vidikovac i posete

Najveća atrakcija za posetioce i ljubitelje fotografije jeste čuveni vidikovac sa kojeg se pruža panoramski pogled na celo jezero. Do ovog mesta sa nestvarnim pejzažem ne može se stići automobilom; do njega vode isključivo pešačke staze kroz gustu i očuvanu fruškogorsku šumu, što samu posetu pretvara u pravu malu avanturu.

Zanimljivosti o Ledinačkom jezeru

Lepota Ledinačkog jezera učinila ga je privlačnim za veliki broj umetnika. Ovde su snimane scene za filmove Pad u raj (2004), Mi nismo anđeli 3: Rokenrol uzvraća udarac (2006) i Čarlston za Ognjenku (2008).

Zdravko Čolić je snimio spot za svoju pesmu Ao, nono bijela, 2003. godine

Kako doći do Ledinačkog jezera?

Ledinačko jezero se nalazi na oko 15km od Novog Sada i 95km od Beograda. Do Ledinačkog jezera možete doći iz više pravaca.

Kako biste bez problema stigli do ove skrivene lokacije, najbolje je da se oslonite na Google mape, koje će vas precizno voditi do samog odredišta.