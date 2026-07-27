Vozače koji danas napuštaju Srbiju na pojedinim graničnim prelazima očekuju višesatna zadržavanja, posebno kada je reč o teretnom saobraćaju.

Prema podacima Uprave granične policije od 7.15 časova, najduže se čeka na graničnom prelazu Šid, gde teretna vozila na izlazu iz zemlje čekaju čak 240 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci kamioni se zadržavaju oko 120 minuta, dok putnička vozila na prelazu Gradina na izlazu iz Srbije čekaju oko 40 minuta.

Na svim ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kada je reč o naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, zadržavanja nema, a saobraćaj se odvija bez čekanja. Istovremeno, na više deonica širom zemlje izvode se radovi, zbog kojih je na pojedinim pravcima izmenjen režim saobraćaja, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene signalizacije.