Stihovi glase:

Mnogi su tumačili šest belih mačaka iz Radovićeve pesme kao šest republika koje su činile tadašnju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Gospođa Klara je, slikovito, bio sam Josip Broz Tito posle čije smrti je došlo do raspada zemlje kojom je rukovodio.

I sam naslov "Tužna pesma" mnogima je bio asocijacija na tužan raspad zemlje u kojoj je živelo 22 miliona ljudi i koju je kasnije zahvatio vihor građanskog rata.

Čika Duškova "Tužna pesma" nalazila se i u školskim čitankama, sve dok se neko nije dosetio da bi ona, zapravo, mogla da bude alegorija na Tita i Jugoslaviju.

Upravo zbog aforizma o Titu izgovorenog u kultnoj emisiji na Radiju Studio B "Beograde, dobro jutro" Duško Radović je "skinut". Rečenica zbog koje je "pola Centralnog komiteta" poskakalo na noge glasila je:

"Ako već možemo i moramo bez Tita, možemo i bez mnogih drugih”.

Tadašnji politički moćnici povukli su prljavi potez - ugasili su emisiju. Usledila je reakcija slušalaca koji su insistirali da se Duško Radović vrati na talase Studija B, ali on nije pristao na to. Ostala je upamćena njegova rečenica:

"Ja jesam mali čovek sa radija, ali nisam onaj koji se pali i gasi na dugme."