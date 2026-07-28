Jedna od najvećih prednosti Peskare jeste besplatan ulaz, što je dodatno čini privlačnom za porodice i sve one koji žele da provedu dan pored vode bez velikih troškova.

Na plažama su dostupni suncobrani i ležaljke, kabine za presvlačenje, toaleti, a tokom kupališne sezone o bezbednosti posetilaca brine spasilačka služba. Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su i sadržaji na vodi poput pedalina i kajaka, dok uređene staze u okolini jezera pružaju mogućnost za šetnju i uživanje u prirodi.

Hrana i osveženje uz samu obalu

Za one koji planiraju celodnevni boravak, u blizini kupališta nalaze se kafići i restorani gde posetioci mogu da se odmore, osveže ili naprave pauzu od kupanja.

Poseban šarm Peskari daju mir i zelenilo koje okružuje jezera, pa mnogi posetioci dolaze ne samo zbog plivanja, već i zbog prijatnog ambijenta i odmora van gradske gužve.

Jezero Čepel - mesto za ribolovce

Dok su neka jezera rezervisana za kupače, ljubitelji pecanja najčešće biraju jezero Čepel. Ono je pretvoreno u pravi mali raj za ribolovce, a za pecanje je potrebno obezbediti odgovarajuću dnevnu dozvolu.

Ovo mesto privlači one koji traže mirniji boravak uz vodu, daleko od buke i gužve karakteristične za uređena kupališta.

Kako stići do Peskare

Do Peskare se lako dolazi iz centra Zrenjanina, a put vodi ka prigradskom naselju Mužlja. Prilazi kupalištu završavaju se kod ulica Mostarska, 9. maja i Tot Ištvana.

Do jezera se može stići preko naselja Berbersko, Bagljaš ili Šećerana, a zatim ulicom Radnoti Mikloša. Svi prilazi su asfaltirani, a posetiocima je na raspolaganju i prostor za parkiranje.

Zbog čiste vode, uređenih plaža, prirodnog okruženja i brojnih sadržaja, Peskara je već godinama jedno od najposećenijih letnjih kupališta u Vojvodini.

Kako stići iz Beograda do Peskare

Peskara je dostupna i posetiocima iz Beograda, a do nje se automobilom stiže za oko sat i po vremena, u zavisnosti od saobraćaja. Najčešća ruta vodi preko Pančeva ka Zrenjaninu, a nakon ulaska u grad potrebno je pratiti putokaze ka Mužlji i kupalištu Peskara. Od centra Zrenjanina do jezera ima svega nekoliko kilometara.