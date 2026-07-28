Kada temperature u Vojvodini dostignu svoj maksimum, mnogi Zrenjaninci osveženje pronalaze na Peskari, jednom od najpoznatijih kupališta u ovom delu Srbije. Ovo omiljeno izletište, koje pojedini nazivaju i "srpskom Kopakabanom", nalazi se svega nekoliko kilometara od centra Zrenjanina i predstavlja idealno mesto za beg od letnjih vrućina.
Peskara je nastala na prostoru nekadašnjih iskopa peska, a danas je čine tri jezera različite namene. Dva jezera uređena su za kupanje, dok je treće namenjeno ribolovcima, jer je kupanje na tom delu zabranjeno. Čista voda, peščane obale i prijatan prirodni ambijent razlog su zbog kojeg ovo mesto tokom leta posećuju brojni kupači iz Zrenjanina i okolnih mesta.
Besplatan ulaz i sadržaji za posetioce
Jedna od najvećih prednosti Peskare jeste besplatan ulaz, što je dodatno čini privlačnom za porodice i sve one koji žele da provedu dan pored vode bez velikih troškova.
Na plažama su dostupni suncobrani i ležaljke, kabine za presvlačenje, toaleti, a tokom kupališne sezone o bezbednosti posetilaca brine spasilačka služba. Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su i sadržaji na vodi poput pedalina i kajaka, dok uređene staze u okolini jezera pružaju mogućnost za šetnju i uživanje u prirodi.
Hrana i osveženje uz samu obalu
Za one koji planiraju celodnevni boravak, u blizini kupališta nalaze se kafići i restorani gde posetioci mogu da se odmore, osveže ili naprave pauzu od kupanja.
Poseban šarm Peskari daju mir i zelenilo koje okružuje jezera, pa mnogi posetioci dolaze ne samo zbog plivanja, već i zbog prijatnog ambijenta i odmora van gradske gužve.
Jezero Čepel - mesto za ribolovce
Dok su neka jezera rezervisana za kupače, ljubitelji pecanja najčešće biraju jezero Čepel. Ono je pretvoreno u pravi mali raj za ribolovce, a za pecanje je potrebno obezbediti odgovarajuću dnevnu dozvolu.
Ovo mesto privlači one koji traže mirniji boravak uz vodu, daleko od buke i gužve karakteristične za uređena kupališta.
Kako stići do Peskare
Do Peskare se lako dolazi iz centra Zrenjanina, a put vodi ka prigradskom naselju Mužlja. Prilazi kupalištu završavaju se kod ulica Mostarska, 9. maja i Tot Ištvana.
Do jezera se može stići preko naselja Berbersko, Bagljaš ili Šećerana, a zatim ulicom Radnoti Mikloša. Svi prilazi su asfaltirani, a posetiocima je na raspolaganju i prostor za parkiranje.
Zbog čiste vode, uređenih plaža, prirodnog okruženja i brojnih sadržaja, Peskara je već godinama jedno od najposećenijih letnjih kupališta u Vojvodini.
Kako stići iz Beograda do Peskare
Peskara je dostupna i posetiocima iz Beograda, a do nje se automobilom stiže za oko sat i po vremena, u zavisnosti od saobraćaja. Najčešća ruta vodi preko Pančeva ka Zrenjaninu, a nakon ulaska u grad potrebno je pratiti putokaze ka Mužlji i kupalištu Peskara. Od centra Zrenjanina do jezera ima svega nekoliko kilometara.
Zbog blizine prestonice i jednostavnog prilaza, ovo kupalište predstavlja dobru alternativu za sve koji žele da provedu dan pored vode, a da ne putuju do udaljenijih letovališta.
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