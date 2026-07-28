Takođe, apeluju da ne treba ostavljati decu bez nadzora pored vode, bez obzira na njihovo plivačko iskustvo, a u slučaju nezgode, treba odmah pozvati hitnu službu na broj 192.

Svakako je najbezbednije kupanje na uređenim plažama gde postoje spasioci i na bazenima.

Petar Petrović, upravnik bazena "Čair", govorio je kako se ponašati bezbedno i naveo da su službe koje na bazenu rade ozbiljne, te da kupači uglavnom poštuju pravila.

Gde kupači najviše greše

Među onima koji su svakodnevno na bazenu sa kupačima je i Stefan Đorđević iz spasilačke službe, koji otkriva gde kupači najčešće greše.

"Najčešće greše prilikom ulaska uvodu, ne nakvase se. Takođe greše, punog stomaka ulaze u bazen. Moraju da poštuju propise da ne skaču u bazen, mogu nekog da povrede, da ne rone. Takođe greše prilikom ulaska sa konzumacijom alkohola, to bih napomenuo da to ne čine", ističe on.

Kada spasioci reaguju

"Najčešće reagujemo kod ulaska poluplivača u olimpijski bazen i roditelja sa decom koja ne znaju da plivaju", objašnjava spasilac.

Ukoliko se izmestimo na neuređeno kupalište, na reku, i vidimo utopljenika spasilac Đorđević je objasnio kako možemo da pomognemo.