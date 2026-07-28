Samo tokom proteklog meseca u rekama i jezerima u Srbiji život je izgubilo devet osoba, uglavnom na nelegalnim kupalištima, gde nema spasilaca. MUP pre početka kupališne sezone uputio je apel kupačima da se pridržavaju mera bezbednosti i izbegavaju takva kupališta.
Ali, dodatni oprez je potreban i na uređenim bazenima i kupalištima, s toga spasioci na niškom bazenu "Čair" upozoravaju na šta treba obratiti pažnju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da poštuju sve istaknute oznake i upozorenja na kupalištima, kao i da u vodu ne ulaze pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.
Takođe, apeluju da ne treba ostavljati decu bez nadzora pored vode, bez obzira na njihovo plivačko iskustvo, a u slučaju nezgode, treba odmah pozvati hitnu službu na broj 192.
Svakako je najbezbednije kupanje na uređenim plažama gde postoje spasioci i na bazenima.
Petar Petrović, upravnik bazena "Čair", govorio je kako se ponašati bezbedno i naveo da su službe koje na bazenu rade ozbiljne, te da kupači uglavnom poštuju pravila.
Gde kupači najviše greše
Među onima koji su svakodnevno na bazenu sa kupačima je i Stefan Đorđević iz spasilačke službe, koji otkriva gde kupači najčešće greše.
"Najčešće greše prilikom ulaska uvodu, ne nakvase se. Takođe greše, punog stomaka ulaze u bazen. Moraju da poštuju propise da ne skaču u bazen, mogu nekog da povrede, da ne rone. Takođe greše prilikom ulaska sa konzumacijom alkohola, to bih napomenuo da to ne čine", ističe on.
Kada spasioci reaguju
"Najčešće reagujemo kod ulaska poluplivača u olimpijski bazen i roditelja sa decom koja ne znaju da plivaju", objašnjava spasilac.
Ukoliko se izmestimo na neuređeno kupalište, na reku, i vidimo utopljenika spasilac Đorđević je objasnio kako možemo da pomognemo.
"Najpre dodati neki predmet, i gledati nikako ne ugroziti svoj život", kaže spasilac Stefan Đorđević.
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