Na graničnim prelazima u Srbiji jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, saopštila je Uprava granične policije.

Najduže čekanje za teretna motorna vozila zabeleženo je na graničnom prelazu Šid, gde se na izlazu iz zemlje čeka oko 300 minuta.

Na prelazu Batrovci teretnjaci čekaju oko 120 minuta, na Preševu 90 minuta, dok je na Kelebiji zadržavanje oko 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.