- Tretman će biti izveden uređajima iz vozila, sa zemlje, u periodu od 19 do 22 časa, a obuhvatiće uže gradsko jezgro, prostor Sportskog centra „Mladost“, kao i priobalje Zapadne Morave, na potezu od Međuvršja do Katrge i Goričana, sa leve i desne strane reke. Tokom tretmana koristiće se preparati koji prema navodima nadležnih, nisu štetni za ljude i toplokrvne organizme, potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Iz nadležnih službi upućen je i apel pčelarima da na vreme preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.

- Ukoliko košnice nije moguće izmestiti iz zone tretmana, preporučuje se da pčele budu zatvorene tokom noći uoči zaprašivanja, da ventilacioni otvori ostanu otvoreni, da se u hranilice sipa čista pijaća voda, polijetališta suze zaštitnim rešetkama kako bi se sprečilo izletanje pčela, a u slučaju visokih temperatura košnice rashlađuju vodom. Nakon završetka tretmana, preporučuje se i pranje poletnih dasaka čistom vodom, dodaju u lokalnoj samoupravi.

Nadležni takođe apeluju na građane da imaju razumevanja tokom izvođenja tretmana, koji predstavlja redovnu meru zaštite javnog zdravlja i suzbijanja populacije komaraca.