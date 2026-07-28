- Put je u očajnom stanju, kad padne kiša više ne može da se normalno funkcioniše. Ogromne rupe kao krateri, stvaraju se i ogromne bare. Rekonstrukcija ove deonice nam zaista mnogo znači, kaže za RINU jedan od meštana.

Planirano je da se radovi na rehabilitaciji ove deonice lokalnog puta izvedu do kraja tekuće i početkom naredne godine.

- U skladu sa pravnim procedurama realizacije projekata finasiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija,pre početka procesa nabavke radova na reahbilitaciji, biće neophodno da se sprovede postupak prenosa investitorskih prava sa jedinice lokalne samouprave na "Putevi Srbije. Na taj način "Putevi Srbije" preuzimaju prava i obaveze investitora neophodne za pripremu,finansiranje, ugovoranje, realizaciju i nadzor nad izvođenjem radova, saopštili su nadležni.

Ideja je, da se kasnije,izgradnjom mosta preko Uvca, nastavi asfaltiranje puta prema Zlatiboru,što bi investirala opština Čajetina.

Ova investicija realizuje se kroz projekat "Održivo unapređenje putne mreže" koji se realizuje uz podršku Evropske investicione banke, predviđen je niz aktivnosti usmerenih na unapređenje pripreme i sprovođenja investicija na rehabilitaciji putne infrastrukture u Republici Srbiji.